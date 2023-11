Dit is de duurste Volkswagen van Marktplaats

Deze Volkswagen was alleen niet voor het volk, maar voor de POLIZEI.

Een halve ton voor een Polo is voor geld, maar we hebben een Volkswagen gevonden die nog veel duurder is. En dan krijg je een auto met maar 24 pk, die niet eens zijruiten heeft. En hij is ook niet zeldzamer dan de Polo GTI 25.

Geen naziverleden

Desalniettemin hebben we het over iets bijzonders, namelijk een echte POLIZEI-uitvoering van de Volkswagen Kever. Voor de goede orde: deze auto dateert van na de oorlog (1952), dus je koopt geen auto met een naziverleden. Even los van het feit dat we de Kever te danken hebben aan Hitler.

Volkswagen Type 18A

Deze politieauto is dus gebaseerd op een Kever, maar dit model had wel een eigen typeaanduiding. Waar de normale Volkswagen Kever de Type 1 was, heette deze versie de Type 18A. Deze auto werd speciaal gebouwd voor de politie (en de brandweer).

Papler

De Type 18A is in feite een basale cabrioversie van de Kever, zonder zijruiten. De productie van Polizei-Kevers werd uitbesteed aan verschillende coachbuilders, waaronder Hebmüller en Karmann. Dit exemplaar is weer door een ander partij gebouwd, namelijk Papler, gevestigd in Keulen.

Deuren

De agenten mochten in hun handen wrijven dat deze auto echte deuren had, want de Type 18A’s van Hebmüller moesten het doen met lapjes stof als deuren. De Duitse politie werd dus niet echt verwend in die tijd. Hun Nederlandse ambtgenoten reden gewoon in Kevers met ramen en deuren. De politie werd ook niet getrakteerd op extra vermogen, want deze Volkswagen Type 18A levert gewoon de standaard 24 pk.

Zeldzaam

De Volkswagen Type 18A is dus niet mooi, niet praktisch en niet snel, maar deze auto is wel heel zeldzaam. Papler heeft naar verluidt maar 200 exemplaren gebouwd, en daar zijn er nog maar heel weinig van over. Volgens Porsche Centrum Gelderland (die deze auto aanbiedt) zijn er slechts acht exemplaren overgebleven.

Dat is de reden dat deze kale Kever nu toch de duurste Volkswagen van Marktplaats is. Porsche Centrum Gelderland vraagt namelijk €144.900 (!) voor deze auto. Voor dat bedrag krijg je er wel gratis handboeien bij.