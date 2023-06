Deze Golf GTI van Marktplaats wil je wél hebben!

We kunnen ons voorstellen dat je niet elke Golf GTI wil hebben, maar deze is toch wel echt heel vet. En gewoon op Marktplaats!

Over de Volkswagen Golf GTI is al veel gezegd en geschreven, maar dat heeft een reden. Want hoe je het wendt of keert, het is en blijft een icoon. De eerste echte hot hatch die ook een succes was. Die een enorm grote schare fans heeft. En die tot de dag van vandaag verkocht wordt.

Nieuw en tweedehands. En in die laatste categorie zoeken we het vandaag. Want we hebben een Golf GTI voor je gevonden die je rustig onder het kopje ‘hebb0n’ kunt scharen. Deze is namelijk echt vet!!

Deze Golf GTI van Marktplaats WIL jij!!

Het gaat namelijk niet om de eerste de beste Golf GTI. Sowieso is het er eentje van de eerste generatie, dus dat is al tof, maar deze is nog iets specialer. Helaas voor de originaliteitsnazi’s -waaronder ik mezelf ook schaar, maar soit- is er wel het een en ander versleuteld aan dit geval.

Deze Golf GTI is namelijk helemaal onder handen genomen om deel te nemen aan de ‘Bergrennen’. En da’s Duits voor ‘Hillclimb’, wat weer Engels is voor ‘een sprintje bergop’. En dat zijn niet de grootste kneusjes die daaraan meedoen.

Zo ook niet deze Golf GTI op Marktplaats. Zoals je op de foto’s kunt zien, is hij helemaal aangepakt. Rolkooi erin, dikke uitgebouwde wielkasten en compleet gestript. Ook de motor is niet standaard, er ligt een 2 liter in met 230 pk. Op een gewicht van om en nabij 700 kilo wil dat best vooruit.

De Golf GTI is compleet gerestaureerd en kan zo meedoen aan allerhande bergraces. Of gewoon patsen op de parkeerplaats van de McDonalds, dat kan ook hartstikke goed.

Wil je hem hebben, dan kost het je wel serieus geld. €39.925 euro om precies te zijn. Maar dan heb je wel de aller vetste Golf GTI van Marktplaats. En misschien ook wel van Nederland!