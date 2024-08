Volgende Land Rover Discovery wordt ‘MPV’

Het succes van de ID. Buzz inspireert Land Rover voor de volgende Discovery.

De ex-Land Rover-merken zitten momenteel in een wat lastig parket. Alles wat ze verkopen lijkt op elkaar, in de zin van dat het allemaal bonkige SUV’s met offroad-capabiliteit zijn. Land Rover is opgesplitst in drie submerken: Defender, Range Rover en Discovery. Die eerste twee hebben weinig uitleg nodig: de Defender is de ruige ‘echte’ offroader en de Range Rover is meer het luxepaardje. En de Discovery? Dat is lastig. Die zit er in theorie tussen, maar is niet zo ruig als een Defender en niet zo prestigieus als een Range Rover.

Flop

Wat ook niet helpt is dat de Discovery ooit wel lekker stoer en capabel was, maar langzaam maar zeker de auto wordt die je koopt als je een Land Rover wil voor je hele familie. En dan blijkt dat er betere opties zijn. Slechts vier procent van de totale verkochte Land Rover-merken zijn Discovery’s (zonder Sport, die het ietsje beter doet). Het verkooppraatje voor de Discovery anno 2024 is lastig, helemaal omdat het inmiddels zeven jaar oude model bijna een nieuwe generatie in gaat.

Uniek

Volgens Mark Cameron, die zowel de Defender- als Discovery-merken beheert, is eigenlijk de Defender de boeman. Die sloeg in als een bom en zorgde ervoor dat vrijwel elke potentiële Discovery-koper een Defender koos. Maar goed, je kan niet de beter verkopende auto de schuld geven van het falen van de andere. Het echte probleem is dat de Discovery zijn streken verloren is. Daar gaat Cameron wat aan doen. De Discovery komt terug, maar ‘anders’.

MPV

Volgens Autocar die spraken met Cameron zou het zelfs een soort MPV-achtig model kunnen worden, in ieder geval iets met MPV-trekjes. Cameron noemt namelijk de Volkswagen ID. Buzz als een inspiratiebron voor de aankomende Discovery. Het wordt in ieder geval weer een compleet uniek model en een model dat niet al zijn trekjes leent van de Range Rover of Defender. Dit om Discovery nog een bestaansreden te geven na de split van de andere submerken.

Uiteraard leent de nieuwe Discovery wel het platform van de Range Rover, het MLA-platform van JLR. Versies met benzinemotor en elektrische aandrijving zijn dus beide mogelijk. En voor het eerst in de hele geschiedenis van de Discovery gaat Special Vehicle Operations zich er ook mee bemoeien. Die hebben al hun eigen naam (SV) voor de Range Rover en OCTA voor de Defender, voor de Discovery wordt het weer een andere unieke naam.