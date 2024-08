Huh? Er stond MINDER file dit jaar

Voor de afwisseling zijn de files een keertje afgenomen.

Bij berichten over de files in Nederland is het altijd hetzelfde riedeltje: de files zijn weer toegenomen. Behalve tijdens corona dan, maar dat was natuurlijk tijdelijk. We hebben echter goed nieuws deze donderdagochtend: de files zijn zowaar afgenomen in het afgelopen half jaar.

Het was een lichte daling, maar toch, een daling is een daling. De filezwaarte (aantal kilometers file maal aantal minuten file) nam af met 2%, zo meldt de ANWB. Dat was vooral te danken aan de ochtendspits, de avondspits was nog even druk.

De ANWB staat er eigenlijk zelf ook een beetje van te kijken dat er minder file stond. ,,De lichte daling van de filezwaarte is opmerkelijk gelet op de flinke groei van het wagenpark in het afgelopen jaar en de toename van het aantal gereden kilometers op ons wegennet,” aldus Arnoud Broekhuis van de ANWB.

Het plan om met z’n allen meer thuis te werken is toch niet helemaal mislukt, want volgens de ANWB heeft dit zeker een “dempend effect” op de drukte in de spits. De files overdag zijn echter wel toegenomen en de files worden heel onvoorspelbaar.

Dan nu het slechte nieuws: de ANWB verwacht niet dat de daling doorzet. Er zijn momenteel heel veel werkzaamheden die fileleed veroorzaken. Op de A7 en A12 bijvoorbeeld. Ook zijn er snelwegen die momenteel gedeeltelijk dicht zijn, zoals de A29 en de A10.

Bron: ANWB

Foto: @weslexus, via Autoblog Spots