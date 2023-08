Als we de woorden van Mercedes moeten geloven wordt het volgend jaar weer spannend in de Formule 1.

Je kan veel zeggen over het huidige Formule 1-seizoen, maar niet dat het spannend is. Ja, of Max alle records gaat verbreken en wanneer hij wereldkampioen wordt. Dat zijn zo’n beetje de spannendste zaken waar je op kunt wedden.

Dat is natuurlijk hartstikke knap van Red Bull én Max Verstappen en we gunnen het ze ook van harte. Alleen zou het nóg leuker zijn als hij zou winnen met een beetje tegenstand. Zoals in 2021 bij voorkeur.

Maar dat komt weer terug. Volgend jaar. Aldus Mercedes.

Het wordt weer spannend in de Formule 1

Dat team zegt namelijk het lek boven te hebben en volgend jaar weer mee te gaan doen om de prijzen. Ze hebben namelijk de ‘sweet spot’ gevonden als het aankomt op de ideale rijhoogte, schrijft Motorsport.com.

De auto van vorig jaar lag te laag, waardoor hij harder op en neer bewoog dan Kim Holland in haar beste dagen. Die van dit jaar ligt juist weer iets te hoog, waardoor het grondeffect niet optimaal benut kan worden.

En die van volgend jaar – je raadt het al – zou precies de juiste rijhoogte moeten hebben en daardoor weer kneiterhard over de baan moeten kunnen rammen. En aangezien het er niet op lijkt dat Red Bul opeens met een zeepkist gaat komen volgend jaar, kan het zomaar weer spannend worden in de Formule 1.

Oh ja, niet geheel ten overvloede; dat Mercedes nu al bezig is met de auto van volgend jaar wil niet zeggen dat die van dit jaar geen updates gaat krijgen. Zeker niet, er komen er nog genoeg aan. Maar of het er dit jaar alsnog spannend door gaat worden?

Denk het niet…