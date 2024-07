Dit kun je kopen voor een Olympische medaille

We gaan vandaag auto’s shoppen met een Olympische medaille. Althans, met de geldprijs die daaraan verbonden is.

Voor degenen die de Olympische Spelen niet op de voet volgen: vandaag heeft Nederland eindelijk de eerste medaille in de wacht gesleept. Wat heeft dat met auto’s te maken? Helemaal niks, maar je wint als Olympisch medaillewinnaar ook een geldbedrag. En wat ga je daarvan kopen? Een auto natuurlijk!

We moeten wel meteen zeggen dat de Olympische Spelen niet de beste manier zijn om rijk te worden als sporter. Het is in principe net zo lucratief als meedoen aan de lokale avondvierdaagse. Het enige wat je krijgt van het Olympisch Comité is namelijk een medaille.

Gelukkig krijgen de Olympische helden meestal wel een geldbedrag van hun land. In sommige landen is dit een royale vergoeding van meer dan een ton. Ons eigen NOCNSF heeft wat minder te besteden, dus de vergoeding voor de Nederlandse winnaars ligt wat lager. En daarmee dus ook ons budget voor een auto.

Goud: BMW M235i

€28.950 – 195.954

Als winnaar van een gouden plak kun je rekenen op een bedrag van €30.000. Dat is helaas een beetje krap voor een volwaardig M-model, maar een M235i behoort wel tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld dit exemplaar in een lekker kleurtje. Bij deze auto krijgt je tegen wil en dan ook een M2-badge en twee extra uitlaatpijpjes cadeau.

Zilver: Corvette C4

1987 – €14.950 – 223.855 km

Met een zilveren medaille wordt het budget gehalveerd: die is goed voor €15.000. Maar daar kun je alsnog wel wat leuks voor kopen. We houden het sportief, met een Corvette C4. Ons oog viel op dit gele exemplaar. Hiermee heb je een echte eye-catcher, voor een bescheiden bedrag. Het interieur oogt niet helemaal fris, maar ach, daar koop je een Corvette toch niet voor.

Brons: Ford Focus ST

2006 – 109.030 km – €7.495

Tot slot: brons. We willen niets afdoen aan deze prestatie, maar het bijbehorende bedrag van €7.500 is een beetje een troostprijs. Het is alsnog genoeg geld om een auto van te kopen. Wat dacht je van een Focus ST uit 2006? Met deze vijfcilinder hot hatch kun je een hoop lol beleven. Helaas is het budget niet meer toereikend om er nog een setje fatsoenlijke velgen bij te kopen, dus dat bedrag moet je nog even ergens anders vandaan halen. Oh, en er zit nog ergens een vibratie die gefixt moet worden.