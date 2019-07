Huh? Hebben Nederlandse auto’s geen energielabel meer?

We hoeven de wereld opeens niet meer te redden kennelijk.

Het klimaat is dezer dagen een hot issue (pun intended). Terwijl het kwik stijgt, is vrijwel de volledige politieke goegemeente (partijkartel?) het erover eens dat we bakken met geld uit moeten geven om een vrij minimaal effect te bewerkstelligen. Voor de gewone burger is dat wellicht nieuws, maar voor de autoliefhebber niet echt. ‘Wij’ liggen namelijk al sinds het afschaffen van de traditionele (en door de EU als illegaal bestempelde) 45,2 procent BPM krom voor elke gram boomvoedsel die er uit de uitlaat vloeit.

Ooit werd het bedrag dat we moesten aftikken om de wereld te redden om de staatskas te spekken mede bepaalt door het zogeheten ‘energielabel’. Je kent ze wel, die kleurrijke stickers op wasmachines, drogers, TV’s (?) en dus auto’s die aangeven hoeveel korenwolven je vermoordt door aanschaf van een product. Hoe roder het label, hoe hoger de deathtoll. Zeker bij auto’s geldt daarnaast echter ook ‘hoe roder het label, hoe leuker het product’.

De labels waren over slechts een korte periode direct van invloed op de kostprijs van een auto. In 2007 en 2008 kreeg je een ‘korting’ (lees: vrijstelling van belasting) als je auto een A- of B-label had. Een C-label was neutraal. Bij een D-, E-, F-, of (jij smeerlap) G-label moest je extra dokken. Na dit systeem volgde de vermaledijde CO2-tax, waarmee de overheid het je min of meer verbiedt om een Subaru Impreza WRX STI, Nissan 370Z, Porsche Cayman GT4 of een Amerikaan met een V8 te rijden. Je zou maar darter zijn en er eentje winnen…

De labels waren echter nog wel te vinden in showrooms op A4-tjes naast A4-tjes (en andere auto’s), als een herinnering aan de consument dat die er beter aan doet om voor een klein turbotorretje te gaan. Kijken we echter naar de nieuwverkopen van 2019, dan zien we iets opvallends. Vooral overigens omdat onze vrind Jasper Verweij ons daar op gewezen heeft. Bij maar liefst 85 procent van de nieuwverkochte auto’s, is er geen energielabel bekend op kenteken.

Hebben we die gezellig gekleurde vierkantjes dan al die tijd voor niks gehad!?! Vind de overheid het milieu stiekem minder belangrijk dan een goede reden vinden om de stijging van de BPM door de WLTP-cyclus niet te compenseren? Ga jij de labels missen? De tijd zal het leren…

Data via www.kenteken.tv/rdw-energielabels.php