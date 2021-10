Nederlandse overheid kraakt Tesla-code

Een Nederlandse overheidsinstantie heeft het voor elkaar gekregen om toegang te krijgen tot de versleutelde data in Tesla’s.

Moderne auto’s zijn rijdende computers en dat gaat zeker op voor Tesla’s. Dit heeft zo zijn voordelen. Een Tesla is bijvoorbeeld een goudmijn aan data. Dat is leuk voor Tesla zelf, maar andere partijen vinden deze data ook razend interessant.

Forensisch Instituut

Het Nederlands Forensisch Instituut, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, bijvoorbeeld. Zij zouden deze gegevens heel goed kunnen gebruiken voor het analyseren van ongevallen.

Code kraken

Het probleem is dat deze gegevens gecodeerd zijn en dus niet zomaar tevoorschijn getoverd kunnen worden. Het NFI kan deze data wel vorderen van Tesla, maar heeft nu zelf een poging gedaan de code te kraken. Met succes: het NFI laat weten dat ze zich als eerste instituut toegang hebben weten te verschaffen tot de gegevens van Tesla.

Data vorderen

Het is niet de bedoeling van het NFI om voortaan Tesla’s te gaan hacken als ze data nodig hebben. Ze hebben dit nu gedaan om te achterhalen wat voor gegevens Tesla überhaupt allemaal opslaat. Daarmee kunnen ze in het vervolg gericht data vorderen. “Wat je niet weet kan je niet vorderen”, aldus Francis Hoogendijk van het NFI.

Schat aan informatie

Hoogendijk spreekt van “een schat aan informatie”, die ze tevoorschijn kregen. De snelheid, gaspedaalstand, stuurhoek, rembediening, de werking van Autopilot: het wordt allemaal opgeslagen in een Tesla. Met deze gegevens is achteraf heel goed te reconstrueren hoe een ongeval heeft plaatsgevonden.

Voorbeeld

Het NFI heeft daar ook interessante voorbeelden van. Zo was er een ongeluk waarbij een Tesla op een auto klapte die onverwacht hard in de ankers ging. De Tesla reed op dat moment op de Autopilot. Wie was de schuldige? Uit de analyse van het NFI bleek dat de bestuurder op tijd geremd had en dus niet zat te suffen. De afstand was echter te krap, waardoor deze remactie tevergeefs was. De aanrijding was dus eigenlijk te wijten aan de Autopilot die te weinig afstand hield.

Analoge auto

De data kunnen dus bijzonder goed van pas komen om de exacte aanleiding van een ongeval te achterhalen. Bij een volledig analoge auto is dat een stuk lastiger, zo niet onmogelijk. Het voordeel van een ouderwetse auto is dan weer dat Autopilot-gerelateerde ongelukken überhaupt niet gebeuren.