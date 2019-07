Porsche kies maar: GT4, of GT4 + Boxster?

Alles splinternieuw.

Onlangs trok Porsche het doek af van de nieuwe Porsche Cayman GT4, deze keer op basis van de zogeheten ‘718’ generatie (rijtest). Tot hun eindeloze credit heeft Porsche ervoor gekozen ook de nieuwe GT4 weer uit te rusten met een atmosferische zescilinder. Dat kenmerkende ingrediënt van de GT4 leek even twijfelachtig te zijn, omdat de normale 718’s inzetten op vierpits boxer-motoren met turbo. Bij ‘echte’ autoliefhebbers kon de vlag dus uit.

Helaas heeft deze fantastische beslissing voor de Nederlandse autofan wel een nadeeltje. De GT4 wordt hierdoor namelijk keihard geraakt door ons volstrekt uit de klauwen gelopen belastingsysteem op auto’s. Het prijspunt van de auto wijkt daardoor aanzienlijk af van hoe Porsche het ongeveer bedoelt had: de vanafprijs gaat bij ons met de vaste kosten voor aflevering erbij over de anderhalve ton heen. Zelfs de betere tandarts moet toch flink even doorbuffelen om dat opzij te zetten voor een auto.

Dik een derde deel van de ruim 150.000 Ekkermannen die je in Nederland moet aftikken voor een GT4 bestaat uit CO2 tax. Daarnaast betaal je natuurlijk ook nog gewoon de BTW. Misschien is de verhouding belasting-nieuwprijs niet zo flagrant als bij de Nissan 370Z, Subaru WRX STI of Ford Mustang GT, maar WLTP-effect ontkenner Menno Snel is toch een flinke klier waar het gaat om het plezier van de GT4.

Zo vroeg ik me bij het lezen van de Duitse prijs van de GT4 (96.206 Euro voor exact dezelfde auto waar wij 151.400 Euro voor moeten betalen) opeens af of je voor het verschil in Duitsland een nieuwe 718 Boxster kan kopen. In Nederland is de Boxster er namelijk vanaf 85.300 Euro, maar ook die ligt in Die Heimat dankzij minder belasting natuurlijk een flink stuk lager.

Een blik op de prijslijst leert dat het bedrag bij onze Oosterburen voor een instap-Boxster op een schappelijke 57.531 Euro ligt. Dus heb ik even de oude Casio er eens bij gepakt: 96.206 + 57.531 = 153.737 Euro. We betalen dus bíjna een splinternieuwe Boxster op witte platen voor enkel de gele platen op een GT4. Dus kies maar: krom liggen voor een gele plaat, of naar linea recta naar de Nonnen van Vugt om Duits te leren?