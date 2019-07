Dit is de nieuwe Porsche 911 RSR

Met de 'RSR' van Rappe Snelle Racer. En een veelbelovend snoepje onder de kap.

Rijkaards met Le Mans-ambitie opgelet: Porsche heeft op deze zomerse zaterdag het doek afgehaald van de nieuwe 911 RSR. Mocht je dus afgelopen maand naar de 24 uur gekeken hebben en dacht je toen ‘dat wil ik ook’ is nu de tijd om je racelicentie te halen en aan te kloppen in Zuffenhausen. Dan sta je mogelijk als eerste op de lijst om er voor seizoen 2020/2021 eentje te bemachtigen. Pas dan gaat Porsche de auto namelijk uitleveren aan klantenteams. Eerder zal ‘de nieuwe’ wel door Porsche’s fabrieksteam(s) ingezet worden in het nieuwe FIA WEC seizoen (dat later dit jaar start) en in ‘Murica bij de International Marihuana Smugglers Association (het IMSA kampioenschap).

Wat je wellicht direct opvalt aan de nieuwe RSR is dat deze nog de looks heeft van de 991 generatie 911 en niet die van de nieuwe 992 generatie 911. Apart, zeker gezien het feit dat de auto pas over twee jaar aan klanten geleverd zal worden en dan dus nog relevant moet zijn. Misschien dat Porsche de auto nog van wat plastische chirurgie voorziet voordat het zover is. Dat deden ze eerder immers ook bij de legendarische GT1, die aanvankelijk 993-looks had maar waarschijnlijk ergens op het Mulsanne-straight tegen een aantal spiegeleieren aanreed en daarna op een 996 leek.

Hoe dan ook belooft Porsche dat de nieuwe RSR echt helemaal nieuw is ten opzichte van het vorige model uit 2017. Maar liefst 95 procent is anders, aldus de Duitsers. ‘Alleen’ componenten zoals de koplampen, het remsysteem, de koppeling, de bestuurdersstoel en delen van het chassis zijn bij de nieuwe 911 RSR ongewijzigd overgenomen van de voorganger. Klinkt als meer dan vijf procent als je het ons vraagt, maar Porsche zal een speciale calculator hebben voor dit soort dingen.

Eigenlijk doet dat er ook niet zoveel toe: wat je wilt weten is wat er onder het blik zit, te beginnen met de motor. Wel, dat is nu een een 4.194 cc grote zescilinder boxermotor met natuurlijke aanzuiging, die een heerlijke 515 pk levert. Het is de grootste boxermotor die Porsche ooit in een 911 heeft geschroeft. De vorige RSR had nog een blok van 4.0 liter groot. Misschien een hint naar waar de nieuwe 992 GT3 naartoe gaat?

Wat niet is veranderd, is de plaatsing van het blok. Porsche maakt er geen geheim meer van dat deze niet meer op of achter de achteras ligt, maar daarvoor. In dat opzicht is het meer een Cayman eigenlijk. Wel veranderd is de plaatsing van de uitlaten: deze verlaten de auto nu Viperesque voor het achterwiel. Volgens Porsche maakte dat ruimte voor een nieuwe diffuser die nog meer downforce genereert.

Voor de liefhebbers van spec sheets bij deze nog wat kerndata:

Gewicht: circa 1.245 kilo

Lengte: 4.593 mm (zonder splitter, achterspoiler en diffusor)

Breedte: 2.042 mm (vooras) / 2.050 mm (achteras)

Wielbasis: 2.513 mm

Remmen voor: eendelige zeszuiger remklauwen van aluminium met snelkoppeling; stalen geventileerde remschijven met een diameter van 390 mm

Remmen achter: eendelige vierzuiger remklauwen uit aluminium met snelkoppeling; stalen geventileerde remschijven met een diameter van 355 mm

Velgen voor: eendelige gesmede velgen van lichtmetaal 12,5 J x 18 ET 25 met centrale wielmoer

Velgen achter: eendelige gesmede velgen van lichtmetaal 13 J x 18 ET 37 met centrale wielmoer

Hieronder kan je als klap op de vuurpijl nog een video bekijken van de nieuwe race-Porsche. Zie jij jezelf als door de Porsche Esses blazen?