Wat doet Van Gerwen met z’n gewonnen Mustang?

De darter won onlangs een vette auto op een darttoernooi in Las Vegas. De vraag was echter hoe het zat met de BPM, áls de auto al naar Nederland zou komen.

Medelijden hoeven we sowieso niet te hebben met Michael van Gerwen. De darter gooide in zijn glansrijke carrière reeds miljoenen aan prijzengeld bij elkaar en hoeft dus niet bepaald op een houtje te knagen. Onlangs won hij bij een toernooi in Amerika een dikke Ford Mustang GT, naast een geldprijs van meer dan 20.000 euro.

Bij invoer naar Nederland zou de Brabander al gauw een halve ton (euro’s) aan belastingen af moeten dragen, want zo’n ‘Stang met V8 lust wel een slok en blaast dus ook een flinke partij CO2 per kilometer uit. De vraag was dus ook wat er met de auto zou gebeuren.

Inmiddels heeft Van Gerwen uitsluitsel gegeven over de kwestie tegenover Telegraaf:

“De BPM (invoerbelasting voor auto’s en motoren, red) is een beetje te hoog. Voor zo’n Mustang betaal je daar 40.000 of 50.000 dollar, maar in Nederland kost die wagen al snel 90.000 euro. Alleen al om die auto in te voeren, betaal ik aan BPM duizenden euro’s. Daarom laat ik de Mustang nog lekker even in Amerika staan. Maar zo’n prijs is natuurlijk wel een leuke bijkomstigheid.”

We kunnen de beslissing van de darter goed begrijpen, al blijft het natuurlijk zonde dat er niet nog zo’n heerlijke Mustang GT op de Nederlandse wegen bij komt. Als troost check je HIER onze rijtest.