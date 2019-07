Hier, de nieuwe BMW /5-serie

Daar is 'ie dan.

Voordat je roept ‘KLIKBEEEEET, dit ies motor, @jaapiyo moet dooooood!’, nemen we je even mee in een reis door de tijd. In de titel staat namelijk /5-serie en die ‘/’ staat er niet voor niks. Naast vermaard bouwer van auto’s (bimmers) bouwt de Beierse motorenfabriek sinds jaar en dag ook motoren (beemers). De /5-serie neemt een prominente plaats in de geschiedenis van BMW’s tweewielers.

Het begon allemaal vijftig jaar geleden in Berlijn. BMW’s auto-operatie werd op dat moment succesvoller, waardoor het merk de beslissing nam motoren in een nieuwe fabriek te bouwen. De locatie: Berlin Spandau Ballet . In de gloednieuwe digs liepen de eveneens splinternieuwe /5-series van de band, in de vorm van de R 50/5, R 60/5 en de R 75/5.

De nieuwe motoren waren een combinatie tussen sportiviteit en comfort. Bovendien hadden ze kekke kleurtjes als reflectie van de roerige tijden. In dat opzicht is het raar dat BMW de /5-serie nog niet eerder heeft laten herleven als deel van het retro-tastische NineT gamma. Maar die ernstige omissie wordt nu rechtgezet. Na vijftig jaar is het tijd voor een speciaaltje.

In de gallery kijk je namelijk naar de BMW R nineT /5. De kuip en het voorspatbord zijn uitgevoerd in Lupine blauw met een rookeffect en een wit stripje dat ook op het dubbele retro-zadel zit. De spiegels en andere elementen zijn uitgevoerd in chroom. De motor is een moderne boxer met 1.170 cc en 110 pk. Beide wielen meten 17 inch en je hoeft niet bang te zijn voor retro-remcapriolen, want ABS is namelijk standaard.

Vind jij het wat, of vind je andere NineT’s beter geslaagd?