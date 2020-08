Grote veranderingen voor nieuwe Nissan GT-R

De nieuwe Nissan GT-R is in de maak, wat kunnen we verwachten van deze Japanse Porsche-killer?

Anno 2020 loop je vast niet meer zo warm voor de Nissan GT-R. De R35 behoort tot het rijtje Aston Martin V8 Vantage en Maserati GranTurismo. Sportwagens die in dezelfde vorm ontzettend lang (voor sportauto begrippen) in productie zijn (geweest). Maar waar de Vantage inmiddels een opvolger heeft gekregen en de GranTurismo niet meer geproduceerd wordt, rolt de R35 GT-R nog altijd van de band. De hoogste tijd voor een opvolger.

Nieuwe Nissan GT-R wordt hybride

Die opvolger is daadwerkelijk in de maak, dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Automotive News heeft verse info over de nieuwe Nissan GT-R te melden. Volgens bronnen krijgt de opvolger van de R35 een hybride aandrijflijn die gebruik maakt van kinetische energie. Dat komt erop neer dat er energie gewonnen kan worden tijdens het remmen om dit weer opnieuw te gebruiken. Technologie die afkomstig is van de Le Mans raceauto’s van Nissan. We kennen het ook van diverse elektrische auto’s.

De nieuwe Nissan GT-R zou volgens de bron mogelijk in 2023 verschijnen. De verwachting is dat de Porsche 911 vroeg of laat ook hybride power gaat krijgen. Mocht Nissan dit toepassen op de opvolger van de R35 over drie jaar dan zijn ze waarschijnlijk eerder dan Porsche. De huidige GT-R is al schofterig snel. Met extra elektropower is er sprake van een volgend niveau om het op te nemen tegen de 992 Turbo S. En dan is Porsche weer aan zet in het wedstrijdje ver plassen.