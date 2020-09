'Nissan GT-R Final Edition met 720 pk op komst' - Autoblog.nl

De Nissan GT-R Final Edition gaat een bijzonder hoogstandje worden.

Het is bijna niet te bevatten, maar de Nissan GT-R is inmiddels alweer 12 jaar oud. Destijds sloeg de auto in als een bom. De Japanse sportwagen maakte namelijk gehakt van alles, eigenlijk. Met name de Porsche 911 Turbo (997) moest het ontgelden, maar ook Corvette’s, M3’s, R8’s of andere gelijk geprijsde sportwagens konden niet op tegen bizarre prestaties van Godzilla.

De Nissan GT-R excelleerde overal: op de Autobahn, op de Nordschleife van de Nürburgring, op B-wegen én op de dragstrip. De Nissan GT-R kon alles. Enfin, we zijn nu aanbeland op het punt dat het model iets overjarig begint te worden. De concurrentie is inmiddels één of zelfs twee generaties verder dan de ‘R35’ dat is.

Opvolger

Hoe staat het met de opvolger? Dat schijnt nog wel even te duren. De andere bejaarde sportwagen van Nissan, de 370Z, wordt binnenkort vernieuwd. De eerste teasers, video’s en bevestigingen druppelen al binnen. Rondom de Nissan GT-R blijft het lang stil. Af en toe komt er een gerucht voorbij, maar daar blijft het dan bij.

2023

Als we het hoog aangeschreven Bestcarweb uit Japan kunnen geloven, gaat het nog wel even duren. De nieuwe Nissan GT-R komt pas in 2023. De reden is vrij simpel. Nissan zit midden in herstructurering-periode met het wegvallen van Carlos Ghosn en de lijken die daarbij uit de kast kwamen.

Eerst komt er een lading nieuwe modellen waar Nissan daadwerkelijk geld aan kan verdienen, dan pas komt er een nieuwe GT-R. Klinkt plausibel. Heel plausibel.

Nissan GT-R Final Edition

Maar Japanse merken houden er wel van om een paar bijzondere uitvoeringen van hun bijzondere auto’s te maken. In dit geval is dat niet anders. In 2022 moet namelijk de Nissan GT-R Final Edition op de markt komen. Dat ‘op de markt’ komen moet je heel ruim zien, want er gaan er maar 20 exemplaren van gebouwd worden. Zelfs Spyker is ambitieuzer dan dat.

Specificaties Nissan GT-R Final Edition

De VR38DETT-motor zal voor de gelegenheid opgeschroefd gaan worden naar 720 pk en 780 Nm. Mocht dat getal je bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. De Nissan GT-R50 by Italdesign (zie gallery boven) heeft exact hetzelfde vermogen.

Op deze wijze kan Nissan de ontwikkeling van die upgrades uitsmeren over iets meer modellen. Van de Nissan GT-R50 worden er slechts 50 stuks gebouwd. Met gelijke ontwikkelingskosten kan Nissan er dus net even wat meer geld aan verdienen. Over geld gesproken, die GT-R50 is erg prijzig: meer dan 1.000.000 euro moet deze kosten.

Aanpassingen

Het blok van de Nissan GT-R Final Edition is niet zomaar gechipt namelijk. Er zitten turbo’s op van de GTR-raceuitvoering van de GT-R met sterkere zuigers, drijfstangen, grotere intercoolers, ‘high-flow’ brandstofinjectoren, gewijzigde luchtinlaat en een ander uitlaatsysteem. Om het extra vermogen en koppel aan te kunnen, wordt ook de transmissie onder handen genomen.

Ferrari-niveau

Ook qua prijzen moet je denken aan Ferrari-niveau. Niet gek, gezien het feit dat je Ferrari-vermogen onder de rechtervoet hebt. Volgens de Japanse bron gaat de Nissan GT-R Final Edition namelijk 40.000.000 Yen kosten. Dat is meer dan 315.000 euro vóór belastingen. In Nederland kost de standaard GT-R nu zo’n 170 mille en de Nismo GT-R 285 mille. Aanzienlijk duurder dan de gewone GT-R’s dus, zeker als je meerekent dat er een bedragje aan BPM bovenop komt. Aan de andere kant, je hebt dan wel de aandrijflijn van de GT-R50 die nog eens het driedubbele kost.