Humor: Gronings raadslid krijgt boete omdat hij nieuwe ringweg filmt

De politie deelde zonder aanzien des persoons een prent uit. Zo hoort het natuurlijk ook.

Lokale politiek, het kan soms onbedoeld heel grappig zijn. Het gaat er vaak net wat amateuristischer aan toe. Daar hebben we nu weer een mooi voorbeeld van. Een Gronings raadslid keek namelijk flink op zijn neus toen hij een boete kreeg omdat hij de net geopende ringweg filmde.

Mocht je het gemist hebben (kan gebeuren): de nieuwe zuidelijke ringweg bij Groningen is afgelopen zondag geopend. Dit is een heugelijk feit voor de lokale bewoners, na acht jaar van verkeershinder.

Raadslid Jacob van Gelder – fractievoorzitter van gemeentebelangen Tynaarlo – wilde dit wel eens met eigen ogen bekijken. Op zondagavond toog hij dus met zijn auto naar de nieuwe ringweg. Intussen besloot hij een leuk filmpje te maken voor zijn volgers.

Jacob van Gelder weet ook wel dat filmen achter het stuur niet mag, maar hij dacht: het is zondagavond, de snelweg is leeg, dat kan wel. Helaas voor Jacob bleek de politie de nieuwe snelweg ook gevonden te hebben. Terwijl hij ijverig aan het filmen was werd hij ingehaald door een witte B-Klasse met rood-blauw-strepen en kreeg hij een stopteken.

De politie was onverbiddelijk en gaf de heer Van Gelder een dikke prent van €420. De politie bleek juist alert te zijn op filmende automobilisten, omdat daar eerder die dag klachten over binnengekomen waren. Aan Jacob van Gelder viel nu de eer te beurt om de allereerste boete op de nieuwe ringweg in ontvangst te nemen.

Als een volleerde vlogger ging Van Gelder ook nog even filmen terwijl de agenten aan zijn raampje stonden. Het lijkt erop dat hij niet alleen het vloggen van Enzo Knol heeft overgenomen, maar ook diens houding tegenover de politie. In plaats van dat hij zei ‘sorry, had ik niet moeten doen’, leek hij het vooral heel flauw te vinden van de politie.

Enfin, hieronder kun je de beelden zelf bekijken, inclusief ruim 7 minuten non-stop beelden van de gloednieuwe zuidelijke ringweg, met live commentaar van Jacob van Gelder. Geniet ervan!

Met dank aan @tenaci voor de tip!

Via: NOS