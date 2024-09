Stel de Aston Martin Vanquish van je dromen samen

We hebben even met de configurator gespeeld en nu weten we het zeker: de nieuwe Vanquish is gewoon heel goed gelukt.

Vanochtend begonnen we de dag met heel lekker nieuws: de kersverse Aston Martin Vanquish. Een bloedmooie coupé met V12. Als dit geen auto is die het hart van petrolheads sneller doet kloppen weten wij het ook niet meer. Enige puntje van kritiek is misschien dat de auto wel erg ‘in your face’ is voor een Aston Martin.

Inmiddels hebben we de nieuwe Vanquish kunnen configureren, en wat blijkt? Je kunt ‘m een stuk stijlvoller maken dan de auto die Aston Martin toonde. Vind je het carbon paneel aan de achterkant bijvoorbeeld niks? Dat kan ook gewoon in carrosseriekleur uitgevoerd worden.

Gelukkig zit je ook niet vast aan zwarte accenten. Je kunt ook gewoon kiezen voor chromen raamlijsten. En zilverkleurige velgen die niet diamond k*t zijn behoren eveneens tot de mogelijkheden. Daarmee wordt de Vanquish een brute, maar toch stijlvolle wagen. Precies wat een Aston Martin hoort te zijn.

De nieuwe Vanquish beschikt ook over een bijpassend fraai interieur, wat je nog fraaier kunt maken door bijvoorbeeld bruin leer te kiezen. En houtinleg! Dat ga je in een Ferrari 12Cilindri niet zien.

Bovenstaande configuratie is misschien wat voor de hand liggend, maar de mogelijkheden in de configurator zijn eindeloos. Zo kun je ook gaan spelen met accentkleuren. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Vanquish in Gulf-kleuren? Dat kan dus ook gewoon.

Enfin, jullie staan ongetwijfeld te popelen om zelf een Aston Martin Vanquish samen te stellen, dus daarvoor verwijzen we graag door naar de configurator.