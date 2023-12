Turkse politie pronkt met nieuwe Golf R

oh ja en een Ferrari en een Porsche en een Bentley, maar die Golf!

We hebben het wel vaker gezien, een mooi PR momentje van een politiekorps waarin ze aankondigen dat ze nu echt snel achter de boeven aan kunnen. In 2012 schreven we al over de politie van Qatar en hun Panamera’s en Cayennes. En in de jaren daarna volgen er meer landen in het Midden Oosten. Terwijl in Belgie de politie haar dikke Tesla gerust 4 jaar in de kelder parkeert.

Maar terug naar Turkije waar ze onlangs ook een mooi PR momentje hadden. Soms zien we daarbij de politie pronken met zelf aangeschaft snel materiaal (zoals vroeger de rijkspolitie in Nederland), soms met in beslag genomen auto’s. Dat laatste lijkt nu het geval te zijn met de Trafik Polisi in Turkije. Trots poseert het deel van het korps dat een strakgestreken uniform is voor de drone die wat beelden maakt van het (toegegeven) imposante wagenpark.

We ontwaren onder meer Porsche Taycans, een Bentley Continental en een Ferrari 458.

Duidelijk wordt (ons) niet of we ook echt deze in beslag genomen auto’s door de straten van Istanbul en Ankara in ‘hot pursuit’ zullen zien. De enige auto die door het beeld schiet in beweging is een Volkswagen Golf R.

Zeer geschikt voor het stadsverkeer natuurlijk. Auto’s waar je andere weggebruikers hinderlijk mee in de weg kunt rijden, daar kan je vast ook boeven hinderlijk mee volgen!

Of deze auto’s ook ingezet zullen worden voor escortes is niet duidelijk.

Beelden: NTV