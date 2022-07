Huracàn Sterrato is wat de Urus moest zijn

De Urus is geinig, maar met de Huracàn Sterrato heb je een échte offroad Lambo.

De Lamborghini Urus is een extreem succes voor Lamborghini. Het maakt niet uit wat we erover zeggen, de verkoopcijfers (en winstmarges!) spreken voor zich. Toch moet het ons van het hart. In de Urus zit redelijk wat Audi-DNA.

Dat is op zich niet verkeerd, maar het is niet echt een offroad Lambo. Meer een Lambo-versie van de Audi RS-Q8.

Huracán Sterrato

Voor die paar muggenzifters (puristen laten de schoorsteen nimmer roken) heeft Lamborghini een geweldige tussenoplossing in de vorm van de Huracán Sterrato. Vlak voor de auto onthuld wordt, heeft Lamborghini de auto geteased middels wat afbeeldingen en een video.

De komst van deze auto mag geen verrassing meer zijn. In principe is het een Huracan die iets hoger op de poten staat. Beetje off-road-fähige banden, dakdragers en verstralers. Heel erg origineel is het niet. Jaren geleden deed men dit soort dingen al met een offroad-Gallardo, die nota bene in Nederland te koop staat.

Salon van Parijs

Het is wel de ideale auto voor mensen die graag in een supercar rijden, maar niet bij elke drempel 5 km/u wensen te rijden.

Er is niets bekend over de techniek. Op de video is duidelijk te horen dat er een atmosferische V10 betreft. Dat is ook niet verwonderlijk, want dat is de enig mogelijk leverbare motor voor de Huracán. Standaard levert deze 610 pk, maar 540 is mogelijk in de STO (en Technica).

De premiere van de Lamborghini Huracàn staat gepland op de Salon van Parijs 2022!