Sla 115 mille stuk op een offroad Gallardo

Eindelijk een échte Lamborghini waarmee je offroad kunt rijden.

Grote, dure en krachtige SUV’s zijn enorm populair. Niet alleen in Europa, maar ook daarbuiten. Sterker nog: juist buiten Europa. De wegen zijn in Nederland van uitstekende kwaliteit, waardoor je eigenlijk alles met een DTM-auto zou moeten kunnen rijden.

Maar in contreien als India, China, Verenigde Staten en het Midden-Oosten zijn er vermogende mensen die wel een dure auto wensen, maar vaak ook te maken hebben met minder goede wegen. Logisch dus dat auto’s als de Mercedes-Benz G-Klasse, Range Rover en Porsche Cayenne gretig aftrek vinden. De laatste opmerkelijke offroader is de Lamborghini Urus. Een SUV, maar dan van Lamborghini.

Maar ondanks de naam Lamborghini en de vele, vele logo’s op de auto zijn er voldoende punten die je herinneren aan de basis van de auto: de Audi RS Q8 en Porsche Cayenne Coupé Turbo zijn niet compleet andere auto’s. Maar in plaats van je merknaam op een SUV schrijven, kun je natuurlijk ook gewoon een supercar capabel maken voor het terrein. Je kan veel auto’s verlagen, maar natuurlijk ook verhogen.

Een goed voorbeeld is natuurlijk de Mega Track (afbeelding boven). Deze auto werd gebouwd door Aixam en is een supercar voor elk terrein. Het apparaat was serieus groot, intimiderend, cool en uniek. Maar ja, vind maar eens een Mega Track. Die zijn echt heel erg zeldzaam.

Je kan tegenwoordig ook gewoon in Nederland terecht. In Uden staat er namelijk een perfect Urus-alternatief te koop. De basis is een gewone Lamborghini Gallardo uit 2004. Dat is dus het eerste type, voorzien van de 5.0 V10 met 500 pk. Aan de motor is verder niets gedaan. De de gehele aandrijflijn is nog standaard. Dankzij grotere veren staat het apparaat een stuk hoger op zijn poten. De Gallardo heeft standaard al vierwielaandrijving, dus dat is alvast mooi meegenomen.

De velgen zijn zwart gespoten en de auto heeft een matgrijze wrap meegekregen. Als je gaat s’nachts gaat offroaden met deze Gallardo, heb je een extra LED-balk op het dak en extra schijnwerpers op de voorbumper. Mocht je een lekke band rijden in al je enthousiasme, dan is er goed nieuws. In tegenstelling tot de standaard Gallardo heeft deze wél een reservewiel. Interesse? De verkoper wil er graag 115.000 euro voor hebben.