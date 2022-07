VW Baas ontslagen vanwege trage Porsche

De VW baas werd ontslagen doordat de vernieuwing te lang duurde.

Volkswagen als concern is zeer wonderlijk. De keuze die er gemaakt worden zijn namelijk niet altijd te volgen. Natuurlijk is dieselgate de meest bekende. Onder leiding van Piëch werd een cultuur gecreëerd dat constant het uiterste eruit gehaald moest worden. Dit leidde dat zeer bijzondere projecten als de Phaeton, maar ook dat de ingenieurs iets ‘creatiever’ aan de slag gingen. Uiteindelijk was Martin Winterkorn de kop van Jut. Met zakken vol geld moest hij zijn positie verlaten.

Zijn opvolger – Herbert Diess – was (en is) een droomkandidaat. De Duitser is pragmatisch en vooral bijzonder progressief. Niet eentje die blijft hangen in het verleden, maar juist vooruit keek. Sterker nog, het palmares van Dies was dermate indrukwekkend dat Elon Musk hem graag naar Tesla wilde brengen.

VW baas ontslagen: waarom?

Elon Musk kan dat nu alsnog doen, want Herbert Diess werd afgelopen weekend vrij plotseling vervangen. Nu is ook duidelijk waarom: Herbert Diess heeft er een potje van gemaakt, dat meldt Bloomberg. De transitie naar EV’s heeft Ome Herbert niet goed aangepakt, aldus de aandeelhouders.

Waar ging het fout:

Diverse elektrische Audi’s, Bentley’s en Porsches vertraagd op de markt gebracht wegens software-issues

Diverse slecht functionerende software op de Volkswagen ID-lijn.

Vertraging marktintroductie Volkswagen ID-lijn.

Geen solide over-the-air-update netwerk

Te ‘harde’ managementstijl

Dies maakt weinig vrienden door te zeggen dat VW het ging verliezen van Tesla, als er niets ging gebeuren.

Diverse clashes met werknemersbonden.

Cariad

Uiteindelijk bleken bovenstaande punten allemaal nog te kunnen, maar het falende software bedrijf Cariad (onderdeel van VW) was de uiteindelijke druppel. Op zich opmerkelijk, want er zijn diverse software-issues in bovenstaand lijstje te vinden.

De geluiden dat Diess zijn spullen mocht pakken, kwamen vanuit de Porsche-familie. In december werd Herbert al gewaarschuwd. Hij kreeg veel minder te zeggen en ontdaan van een hoop privileges. De enige opdracht: zorg dat Cariad functioneert. Daarin is hij kennelijk gefaald.

Met dank aan Gert voor de tip!