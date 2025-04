Huur-Mercedes ramt auto en paal in Vlaardingen

Altijd oppassen voor witte AMG’s… Al is dit stiekem niet eens een AMG.

Het loopt de spuigaten uit met die huurauto’s. Er gaat bijna geen weekend voorbij of er crasht wel een gehuurde AMG of Audi RS. Zo werd er gisteren weer een RS3 in puin gereden op de A10, waarna de bestuurder op de vlucht sloeg. En dat was nog niet eens alles: er is gisteren ook nog een dikke G-Klasse gecrasht.

Dit gebeurde in Vlaardingen. De Mercedes klapte eerst bij een Jeep Grand Cherokee achterop en eindigde vervolgens tegen een paal. Een ambulance kwam ter plaatste om de inzittende na te kijken, maar hoefde gelukkig niemand mee te nemen.

De auto staat verrassend genoeg op Nederlands kenteken, maar het zou wel om een huurauto gaan. Volgens ooggetuigen was de Mercedes samen met andere auto’s aan het “spelen”. De auto was continu hard heen en weer aan het rijden. Dat klinkt als gedrag wat hoort bij een huurauto.

Dan nog even de vraag: wat is het precies voor G-Klasse? Is het wel of geen AMG? Welke generatie is het überhaupt? Dat is bij dit soort exemplaren met een bodykit vaak lastig te zeggen. In dit geval gaat het om een G500 uit 2013.

Het is er dus nog een oude G-Klasse en het is geen AMG, maar dankzij de Brabus-bodykit kun je toch de blits maken. Een G500 uit 2013 kun je voor circa 60 mille op de kop tikken, dus helaas kunnen we niet ‘peperduur’ in de titel zetten.

Foto: FlashphotoNL