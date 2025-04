Deze Nederlandse Aston Martins moeten €3,5 miljoen opbrengen

Twee überzeldzame Aston Martins uit Nederland gaan onder de hamer.

Je staat er toch iedere keer weer versteld van wat voor auto’s er verstopt zijn in Nederlandse collecties. Zo schreven we vorige week over een witte BMW M1 en 507 die geveild worden. En deze week wordt er nóg een heel bijzonder Nederlands duo geveild.

Het gaat om twee gelimiteerde Astons Martins, in een matchtende kleurstelling: de Valour en de DBR22. Beide auto’s worden online geveild door RM Sotheby’s. Je bent misschien het overzicht een beetje kwijt qua gelimiteerde Aston Martins, maar niet getreurd: we zullen de auto’s even nader toelichten.

Aston Martin DBR22

In 2020 onthulde Aston Martin de V12 Speedster, maar in 2024 kwamen ze met nóg een auto zonder dak of voorruit: de DBR22. De DBR22 is in de basis dezelfde auto, maar dan nog exclusiever, met een uniek koetswerk. Het design is een hommage aan de DBR1. Onder de motorkap schuilt een 715 pk sterke V12.

De auto is in 2024 geleverd door Aston Martin Hilversum. Er zit voor €110.000 aan opties op, wat vooral tot uiting komt in bijzondere kleurtjes en accenten. Een geinig detail is de handtekening op het dashboard: tijdens de GP van Zandvoort heeft Alonso deze auto gesigneerd.

Een Nederlands kenteken heeft er nooit opgezeten en er is ook nauwelijks met de auto gereden: er staat 177 kilometer op de teller. En de eigenaar doet ‘m dus na een jaar alweer van de hand. Wat de nieuwprijs was weten we niet, maar RM Sotheby’s rekent op een opbrengst van €1,9 tot €2,1 miljoen. Hoeveel DBR22’s er precies gebouwd zijn is ook niet precies bekend, maar het zijn er echt extreem weinig. Sommige bronnen zeggen 22 en volgens anderen zijn er zelfs maar 10 gebouwd.

Aston Martin Valour

Kennen we de Aston Martin Victor uit 2020 nog? Dit was een verrassende one-off gebaseerd op de One-77. Daar is er dus maar eentje van, maar in 2023 kwam Aston Martin met een Victor voor het ‘grote publiek’. Dat was de Valour, gebaseerd op de V12 Vantage. Hier werden er ietsje meer van gemaakt, namelijk 110 stuks.

Waar de DBR22 geïnspireerd is op de jaren ’50, is de Valour duidelijk geïnspireerd op de jaren ’80, met zijn hoekige design. En niet alleen het uiterlijk is old school: de 705 pk sterke V12 is altijd gekoppeld aan een handbak.

De Valour is uitgevoerd in een kleurstelling die matcht met de DBR22: Aston Martin Racing Green, met accenten in Lime en een Forest Green interieur. Ook met deze auto is niet gereden (60 kilometer). Omdat er van de Valour iets meer gebouwd zijn dan van de DBR22 valt de prijs iets lager uit, maar RM Sotheby’s rekent alsnog op €1,4 tot €1,6 miljoen. Als die schatting klopt zal de eigenaar er niet veel winst op maken, want de nieuwprijs lag ook rond die koers.

Foto’s: RM Sotheby’s