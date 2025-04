Uitslag Formule 1: Pakt Max zijn tweede van het jaar in Saoedie-Arabië?

Max Verstappen pakte gisteren verrassend zijn tweede pole position van het jaar op het Djedda Corniche circuit in Saoedie-Arabië. Pakt hij vandaag ook de zege?

In deze dik gevulde seizoenstart zijn we alweer aanbeland bij race nummer vijf van het jaar. Het is een blepper, want het circus is afgereisd naar het Djedda Corniche circuit in het olierijke Saoedie-Arabië. Een nieuw circuit, maar een old skool uitdaging. Het gaat hier mokerhard en de muren staan erg dichtbij. We hebben al een paar mooie races gehad in het verleden op dit circuit. Hopelijk vandaag dus weer eentje…

Spoiler alert! Eerst de uitslag dan het verslag!!1!

Piastri – McLaren VERSTAPPEN – Red Bull Leclerc – Ferrari Norris – McLaren Russell – Mercedes Antonelli – Mercedes Hamilton – Ferrari Sainz – Williams Albon – Williams Hadjar- VCARB

Start

Verstappen probeert Piastri direct te coveren, maar dat lukt niet. De Australiër is beter weg en Verstappen probeert de Red Bull aan de buitenkant van de eerste knik te hangen om P1 vast te houden. Daarbij raakt de Nederlander ook even volledig naast de baan. En we denken dat VER hier de plaats op moet geven. Uit eigen beweging doet Max dat karakteristiek niet. De wedstrijdleiding gaat ermee aan de slag.

Ondertussen gaat Max’ verse teammaat Tsunoda in de clinch met diens voormalig teammaat Gasly. Dat loopt voor beiden niet goed af. Meteen zichtbaar is dat Gasly niet doorkan. Tsunoda kan de ronde achter de safetycar volbrengen maar valt dan ook uit in de pit. De Japanner bewijst zich hiermee natuurlijk geen dienst. Norris schuift hiermee natuurlijk wel twee plekken op.

Als de safetycar verdwijnt komen de stewards met hun oordeel. Max mag zijn plek houden voor nu, maar krijgt wel vijf seconden straf die hij zal in moeten lossen tijdens zijn pitstop. Met enig cynisme noemt Max dat ‘simply lovely’. Maar eerlijk is eerlijk; wij geven de FIA stiekem wel gelijk op dit punt, ondanks dat Piastri getuige de herhaling ook maar nét binnen de lijntjes blijft. Mag ook een keer gezegd worden. Enkele coureurs hebben van de safetycar gebruik gemaakt om te stoppen en banden te wisselen. Wellicht een klein voordeeltje om puntjes te sprokkelen aan het eind.

Piastri blijft strak op een seconde van Max rijden. Russell laat een gaatje van drie seconden naar de McLaren. Op grotere afstand volgen LEC, ANT, HAM en NOR. Norris haalt kortstondig Hamilton in, maar die laatste countert direct op het rechte stuk. Hetzelfde scenario voltrekt zich nog een keer een ronde later.

Het doet een beetje denken aan de eerste race hier, toen Max en Lewis hetzelfde spelletje speelden, doch ietwat minder heftig. Ondertussen verliezen de twee natuurlijk wel wat tijd op hun voorgangers. In ronde 15 vertelt het team Norris om het wat slimmer aan te pakken en dat lukt. NOR naar P6.

Mid Race

Richting de twintigste ronde heeft MV1 opeens toch bijna drie seconden te pakken op PIA. De Ozzie pit dan als eerste van de top-10. Hij komt achter HAM weer het circuit op, maar verschalkt de kampioen op magistrale wijze. Twee ronden later stopt Max en lost hij zijn straf in. Hij komt dan eveneens achter Lewis de baan op, totdat de Brit zijn stop maakt. Het verschil is dan circa vier seconden tussen Oscar en Max. LEC en NOR voeren de race op dat moment aan. Zij zijn nog niet gestopt.

Bortoleto rijdt dan bijna zijn manager Alonso aan op hoge snelheid, wat we op zich kunnen begrijpen gezien de perenkist waar Gabriel in is geplaatst. De twee en vooral Alonso komen nét weg met wat bijna een giga-crash was geweest. Verstappen ondertussen komt op de hards niet dichterbij aan Piastri. Hij verliest ook niet per se terrein, maar van een directe strijd om positie is geen sprake. Interessant is nu wel hoe lang Leclerc en Norris met een goede peeeeees door kunnen rijden.

LEC pit dan echter vrij rap en komt achter Russell weer op de baan terecht. Of zijn bandenvoordeel genoeg is om George te pakken is de vraag. De op hards gestarte Norris blaast nog even door en rijdt ook snelle sectoren. Antonelli kust de muur op hoge snelheid. De snelle rookie rijdt toch weer 15 seconden achter RUS, dus hij heeft nog wel wat te winnen.

Norris komt binnen in ronde 34 en gaat naar mediums. Hij komt als vijfde weer naar buiten, 5,5 seconden achter Leclerc die de snelste ronde van de race in handen heeft. De Monegask ruikt een podium met zijn versere hards. En in ronde 38 is RUS gezien. Het is geen moment te vroeg want Norris komt er ook aan met zijn nieuwe mediums. NOR heeft de snelste ronde in handen. Maar…hij wordt onderzocht voor over een verkeerde witte lijn heenrijden in de pitstraat.

Finish

Sainz trekt Albon over de lijn met DRS om Hadjar op te houden aan de staart van de top-10. Maar het is Piastri die andermaal wint en er nu al drie te pakken heeft dit jaar. Hij is ook de enige man die meer dan één race gewonnen heeft dit jaar, leidt nu het WK en solliciteert dus opzichtig naar de positie als titelpretendent.

Norris wordt vrijgesproken en kan dus in theorie nog op jacht naar Leclerc. Maar dat lukt ‘m niet, want naast NOR is LEC in deze fase de snelste man op de baan. Verder lijkt het nog even spannend tussen Antonelli en Hamilton binnen de top-10. Andrea Kimi houdt echter stand en finisht dus onder de streep opnieuw vlak achter zijn teammaat.

Net buiten de top-10 rijdt Lawson achter zijn teammaat aan. Maar LAW moet na de finish nog tien seconden straf incasseren. In het achetrveld rijdt Doohan rond samen met de Hazen, Stake’s en Stroll. Opnieuw geen puik resultaat voor de zoon van Mick, die naar verluidt nog steeds moet vrezen voor zijn plek.

Op zich een goede race dus voor Max Emilian, die stiekem op Bahrein na toch elke keer mooie punten heeft gescoord. Dat wordt nog wat als McLaren gekortwiekt wordt later dit jaar, zoals sommigen verwachten. Is het al zomer?