Lachgasbestuurder crasht gehuurde Audi RS3 op A10 en vlucht

Je kan er een bingolijstje op afstrepen: alles ging fout met deze Audi RS3 crash op de A10 bij Amsterdam.

Een ongeluk kan iedereen overkomen, zelfs als je alles zo foutloos mogelijk doet. En soms vraag je er gewoon een beetje om. En soms doe je zo veel fout dat het bijna niet de vraag is of je een ongeluk gaat veroorzaken, maar wanneer. Geloof je ons niet? Dan nemen we je even mee naar wat de politie gisteravond aantrof op de A10 in Amsterdam.

Audi RS3 crasht

Zoals we zeggen: pak het lijstje er maar bij. De politie trof namelijk een Audi RS3 aan die een flinke crash heeft gehad. Snelle Audi? Check. Wat bleek ook direct: de auto was gehuurd. Huurauto? Check. En zeker niet op Nederlands kenteken. Duits kenteken? Check. Als cynische Noorderling wil ik toch even erbij zetten: rond Amsterdam? Check. Van de bestuurder en/of eventuele bijrijders ontbrak elk spoor. Gevluchte bestuurder? Check. Bij een zoektocht door de auto werden ook softdrugs en lachgasflessen gevonden. Bestuurder waarschijnlijk aan de drugs? Check. Heb je al bingo?

Getuigen

Een flinke ravage dus door deze Audi RS3 op de A10, waarbij er van geluk gesproken mag worden dat het om een eenzijdig ongeval gaat. Vandaar dat de politie driftig op zoek is naar de bestuurder en getuigen van dit ongeval, zo rond 20:30 gisteravond, zouden de politie erg helpen door te bellen met 0900-8844. Ook durft de politie te stellen dat de RS3 total loss is. Daar gaat je borg… (via Politie Overtoomsesluis op Instagram)