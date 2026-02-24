HWA EVO.R is het allerdikste eerbetoon aan de 190E ooit!

Vrees niet: dit eerbetoon wordt niet weggestopt in een museum.

Je vond de straatversie van HWA Legacy, de HWA 190 EVO, al heftig? ”Ha, jij watje”, spuugt het brute apparaat hierboven dan in je gezicht. Net als het origineel kon HWA (Hans Werner Aufrecht) het niet laten om een raceversie te bouwen van het 190E-eerbetoon. En precies dat is de HWA EVO.R die je hierboven ziet.

En racen, dat zal ie. HWA AG heeft drie stuks van deze EVO.R ingeschreven in de SP-X-klasse van de 24 uur van de Nürburgring. Als je het doet, doe het dan meteen goed, zullen ze bij HWA gedacht hebben. De categorie waar de 190E 2.3 16-reïncarnatie in uitkomt is een raceklasse voor auto’s die eigenlijk net nergens invallen. Zie het als de Gr. X van de Gran Turismo-spellen. Ze zullen niet meedoen om de eindoverwinning, maar boeit dat iemand die komt kijken?

Net als de gewone EVO krijgt de R een V6, al is nog niet bekend of dit ook een 3,0-liter twinturbo-exemplaar is. Maar ook hiervoor geldt: wie gaat hier over klagen? Kijk eens naar het ding! De gele koplampfolie, de extra verlichting in de voorbumper en de XXL-wielkasten. En dan moeten we nog naar de achterkant kijken.

De wielkasten zijn al uitvergroot, maar moet je die achtervleugel eens zien! Eronder ligt op de ‘kofferbakklep’ nog een extra spoilertje voordat je bij de jaren ’90-ontwerpelementen komt en vervolgens de joekel van een diffuser. Ja, hier kunnen we op de Autoblog-redactie de hele dag naar kijken.

Professionals Markus Winkelhock (die ooit nog aan kop lag van het F1-veld in een Spyker F1), Sebastian Asch en Luca Ludwig hebben de eer om de HWA EVO. R te besturen tijdens de 24-uursrace op de Nordschleife. Zoals gezegd, het apparaat gaat niet meedoen om als eerste over de finish te komen. Toch denk ik dat dit zomaar eens de publiekslieveling kan worden van de N24 van dit jaar. Ga jij kijken?