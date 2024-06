Officieel: de HWA 190 EVO is eindelijk hier!

Of nou ja, DAAR! Maar wat is die HWA 190 EVO toch een heerlijkheid!

We wisten al een tijdje dat ‘ie eraan zat te komen, maar dit is ‘m dan eindelijk: de HWA 190 EVO! Je zou het kunnen zien als een rijdende hommage aan de originele 190 E 2.5 – 16 Evolution II. Maar dat is wellicht ietsje te kort door de bocht, want dit ís gewoon een echte Mercedes-Benz 190 van de W201-generatie. En HWA (Hans Werner Aufrecht) was destijds nauw betrokken bij die auto en diens raceactiviteiten.

En het is dat motorsport-gen wat de 190 Evo altijd al zo iconisch maakte. De enorm heftige bodykit was er namelijk niet voor de sier, deze was daadwerkelijk effectief. Om het te kunnen gebruiken op het circuit, moesten er ook 500 straatauto’s gebouwd worden met die vervaarlijk uitziende bodykit.

Niet alleen is het ideaal om Lancer Evo’s eruit te laten zien als veredelde huurauto’s, zo’n spoiler is echt superhandig voor de picknick met de kinderen. Je kan zo drie kinderen op de kofferklep zetten, de Happy Meals kunnen op de spoiler.

Motor HWA 190 EVO

Qua motor gebeurt er iets bijzonders. De huidige C63 AMG heeft een viercilinder en de originele 190 E 2.5 – 16 Evolution II had ook een viercilinder, maar de HWA 190 EVO heeft een zescilinder. Het is een 3.0 V6 turbomotor van Mercedes-Benz die ze eventjes hebben aangepast. HWA koos voor de 3.0 V6 omdat deze het optimum is qua afmetingen, gewicht en prestaties.

Goed nieuws voor onderstuurhaters: het blok bevindt zich in zijn geheel achter de vooras. Standaard is deze motor goed voor 449 pk en 549 Nm. Maar wacht, er is meer! Als je het performance pakket kiest, krijg je meer vermogen: 500 pk!

Gezien de exorbitante prijs van de HWA 190 EVO (komen we zo op terug), vragen wij ons wie dat níet aanvinkt. Als je bij de Librije een 15-gangen menu neemt, doe je toch ook het kaasplankje erbij? Het is niet dat dán pas alle ratio aan de kant gezet wordt.

Dan nog even wat specs voor je om van te watertanden: het totaalgewicht van de HWA 190 EVO is 1.360 kg. De auto heeft een handgeschakelde zesbak met sperdifferentieel. De topsnelheid bedraagt 270 km/u, maar opteer je het Affalterbach-pakket, dan loopt ‘ie 298 km/u.

Geen exacte kopie

De bodykit is niet helemaal identiek aan het origineel, zo is de achterbumper iets aangepast voor een betere aerodynamica. Tevens zijn de wielen afwijkend. We zien twee setjes, de zesspaaks-velg doet denken aan de straatversie en de putdekselvelgen doen denken aan de wielen van de DTM-racer.

De maat is ook ietsje groter dan origineel: voor meten ze 19 inch in diameter, achter zelfs 20 inch. Het misstaat niet, maar het is wel erg massief. Het ziet eruit als een puber die al wel maat 47 heeft, maar nog niet volgroeid is.

Die grote wielen zijn wel (een beetje) functioneel, want erachter zitten enorme jetsers van remmen: 380 mm vóór (met zes zuigers) en 360 mm achter (met vier zuigers). Optioneel kun je keramische remmen bestellen. Wederom vragen wij ons af wie dat níet gaat doen.

Qua onderstel is er gekozen voor dubbele wishbones rondom en een volledig instelbare KW-schroefset. De 190 EVO met het performance pakket heeft elektronisch verstelbare dempers op die schroefset. Al met al zijn dat zeer serieuze upgrades en klinkt het als een waanzinnig smakelijk totaalpakket.

Minpunten?

Hebben we überhaupt nog wat te zeuren? Ja, helaas wel. We zijn geen fan van de verlichting. Met name de Duitse merken innoveren enorm veel met de lampen (zodat jij telkens een upgrade maakt naar duurdere lampen die je niet nodig hebt). Het probleem dan is dat het aspect welke de auto heel modern maakt, tevens ervoor zorgt dat het snel veroudert.

Het interieur – waar nog geen foto’s van zijn – wordt ook helemaal opgeknapt. De tellers worden vervangen door een LCD-scherm dat eruit moet zien als de tellers van het origineel. Zie het als het kunstgebit van je opa en oma. Verder zijn er Recaro-sportkuipen en wij hopen dat je deze kunt bestellen met de welbekende Karo-interieur (dat is die zwart-wit geblokte bekleding).

Tenslotte het minst leuke aspect van de auto: de prijs. Je moet 714.000 euro betalen voor de HWA 190 EVO. We waren al een beetje gewend aan dat idee, maar het is een hoop geld voor wat eigenlijk een omgekatte 190 is. De basis is nog altijd een 190, dus met de zelfde kreukelzone van een 190. Als doekje voor het bloeden krijg je garantie: 12 maanden en 20.0000 km. Wedden dat @sacha een van de 100 beschikbare exemplaren wil gaan bestellen?

