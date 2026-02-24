”Supra-broer staat op uit de dood als lekkere 2+2-sportcoupé!”

Is er nu al een terugkeer aanstaande?

Het einde van een automodel is bezegeld wanneer er een ‘Final Edition’-uitvoering is uitgebracht. Zo ging het bijvoorbeeld ook met de Lexus RC en RC F. Jammer maar helaas, dat was dat dan. Of toch niet?

Het Japanse Bestcarweb verspreidt het gerucht over een gloednieuwe RC! Eén puntje van aandacht: de volgende RC zal geen RC heten, maar LC. De LC is nog wel gewoon alive and kicking en krijgt binnenkort een nieuwe generatie. Daarbij gaat Lexus, de LC en de RC in een mixer gooien en komt er één nieuw model uit.

Dit weten we al

Onze collega’s uit Japan hebben al best wat gedetailleerde informatie te pakken. Het model is bijvoorbeeld 4,8 meter lang, 1,9 meter breed en 1,35 meter hoog, wat ongeveer gelijk is aan huidige LC. Er zal plek zijn voor vier personen waardoor de LC een 2+2-sportcoupé gaat worden.

Specificaties: Supra, maar dan beter

De basis voor het LC-RC-combimodel is de volgende generatie GR Supra. Waar de Toyota een milde 2,0-liter viercilinder turbomotor krijgt, zou de Lexus LC het gaan doen met een 3,5-liter hybride aandrijflijn. Later moet er ook een volledig elektrische versie komen.

Bestcarweb durft zelfs al een prijs te noemen. De journalisten hebben het over een vraagprijs van zo’n 15 miljoen Japanse yen. Omgerekend naar onze valuta is dat ongeveer 82.500 euro. Wanneer dit allemaal werkelijkheid moet worden? Ergens in 2027.

In hoeverre dit allemaal gaat uitkomen? De toekomst gaat het ons vertellen. Wij blijven in ieder geval met een iets scherper oog kijken naar Lexus-prototypes! Mocht dit hem niet worden, dan hebben we gelukkig altijd nog de GR GT.

Hoofdfoto: Lexus RC F gespot door @kp92