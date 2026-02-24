Scoor een in beslag genomen BMW M6!

Het is niet de meest chique uitvoering, maar daar is wel wat aan te doen.

De BMW M6 van de F12/F13-generatie droogt bijzonder lekker op. Dit is misschien wel een van de fraaiste BMW’s uit de recente geschiedenis. We hebben nu een exemplaar gevonden dat je potentieel voor een schappelijk bedrag mee kunt krijgen.

Frozen White

Toegegeven: het is niet de meest stijlvolle uitvoering. Dit exemplaar is uitgevoerd in matwit met zwarte velgen. Toch is dit geen wrapje, als je dat soms dacht. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de Individual-kleur Frozen White.

De foute samenstelling is niet geheel verrassend, want deze Bimmer is in beslag genomen. De auto wordt aangeboden in de Finshop, de Belgische variant van Domeinen. We hadden graag verteld hoe de auto hier terecht is gekomen, maar dat weten we helaas niet.

Onder de motorkap ligt een 4,4 liter biturbo V8, die 560 pk en 680 Nm naar de achterwielen stuurt. Dat is niet eens zoveel minder dan een nieuwe M8 in standaardtrim, dus hiermee kun je nog prima voor de dag komen.

Dak blijft dicht

De kilometerstand – mits kloppend – is ook nog vrij laag. Er staat 69.560 kilometer op de teller. Helaas is de auto niet zonder gebreken, want het dak opent niet. Maar dat kan ook een klein euveltje zijn. De verdere technische staat van de auto is een complete verrassing.

Zoals gewoonlijk in de categorie ‘Openbare verkopen’ gaat het om veiling voor bedrijven. Als particulier kun je dus niet meebieden. Mocht je interesse hebben, dan zul je een bevriende autohandelaar in de arm moeten nemen. Die moet via de mail een formulier opsturen. In België is het toch allemaal wat minder strak geregeld dan in Nederland. Het scheelt weinig of je moet per postduif bieden.