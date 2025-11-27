Flink kapotte Mercedes is een nodig kwaad

De eerste crash met een welbekende 190E-revival is een feit, alleen dat ging niet per ongeluk.

Het is wat: je richt een bedrijf op om gepeperde Mercedessen te maken, om vervolgens opgeslokt te worden door Mercedes zelf. Het overkwam de oprichters van AMG. De heren Aufrecht en Melcher uit Großaspach werden in de jaren ’90 één met Mercedes, maar dat was ook het teken voor Das Haus om AMG van zichzelf te maken. Toch betekende het niet dat vervelen de enige optie was.

HWA

Sterker nog: Hans-Werner Aufrecht is essentieel geweest voor leuke Mercedessen. Hij runde het fabrieksteam van Mercedes in bijvoorbeeld de DTM en mocht ook die engineering door laten stromen naar de straatauto’s. Aufrecht was mede verantwoordelijk voor modellen als de CLK DTM en de Black Series-reeks. Allemaal onder een nieuw bedrijf: HWA. Ook dat was een simpele afkorting: de initialen van Aufrecht.

HWA 190 Evo

En naast alles voor de motorsport komt er ook weer eens een straatauto. Een hommage aan een iconische Mercedes, namelijk de tweede evolutie van de 190E als DTM-auto. Toen Mercedes echt krankzinnig te werk ging en met een cartoonesk bespoilerde W201 op de proppen kwam. HWA bedacht om deze auto naar het nu te brengen, maar dan anders. De basis is wel een 190E, maar deze wordt met een compleet op maat gemaakte koets van voor naar achter getransformeerd. Ook wordt de hele aandrijflijn aangepast en mag in de HWA 190 Evo een 3.0 liter V6 van Mercedes met 450 tot 500 pk het werk doen.

Officieel zou je dus kunnen zeggen dat het om zeer uitgebreide tuning gaat. Helaas is de HWA 190 Evo wel degelijk een gloednieuwe auto door de rigoureuze veranderingen. En dat betekent dat ook alle stappen voor typegoedkeuring doorlopen moeten worden voordat de HWA verkocht mag worden. En dat betekent slecht nieuws voor HWA 190 Evo Prototype 07. Dat is de auto die je hierboven ziet voordat er iets jammerlijks mee moest gebeuren.

Crashtest

Een aantal dingen kun je ‘gewoon’ testen door er druk op te zetten. Gordels, hoofdsteunen, of de airbags het doen, dat soort werk. Ook kun je een impact goed simuleren. Toch is er één test die toch even moet gebeuren, hoe sneu het ook is om te zien. En dat is de frontale impact op 50 km/u. Vandaar dat Prototype 07 er nu een stuk minder fris uit ziet.

Gelukkig is de rol van nummer 07 niet voor niks geweest: de HWA 190 Evo slaagde met vlag en wimpel voor de veiligheidstests, waardoor serieproductie nu enkel nog een kwestie van tijd en puntjes op de i zetten is. Nodig kwaad, zoals gezegd. Op de Instagram van HWA ziet de welbekende Misha Charoudin de positieve kant van het verhaal, want ook de ankerpunten voor kinderzitjes zijn getest. “The perfect family car”, aldus de Nürburgring-goeroe.