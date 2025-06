Mercedes 190 maakt LL Cool Jesque comeback op de ‘Ring

De iconische Mercedes 190 maakt volgend jaar zijn comeback op de Nürburgring.

Dit weekend wordt de 24 uur van de Nürburgring weer georganiseerd. Nu heb je natuurlijk de Formule 1, het WEC en andere autosport op hoog niveau. Maar stiekem is niks gaver dan de race op de ‘Ring. Die andere klassen zijn dezer dagen toch een beetje klinisch. Bij de ‘Ring heb je sowieso het gaafste circuit ter wereld te pakken en rijden er wat paradijsvogels op de baan. Daardoor is de kans op inchidents on the race wat groter.

Ook gaaf aan de ‘Ring: er doet een breed scala aan auto’s mee. Zoals een New Beetle, Dacia Logan of in voorgaande jaren een Opel Manta. Volgend jaar kan daar weer iets diks aan toegevoegd worden. De Mercedes 190 maakt namelijk een comeback op het circuit. In de vorm van twee HWA 190 Evo’s.

Voormalig collega @willeme schreef vorig jaar een artikel over deze zeven ton kostende restomod van HWA. Er zijn inmiddels meer restomods van de Baby Benz uit de jaren ’80. Maar die van HWA heeft meer street cred dan de meeste andere. Dat heeft alles te maken met de letters HWA, die staan voor Hans Werner Aufrecht. Kenners weten dat Aufrecht tevens de ‘A’ was in het originele AMG.

Voordat AMG echt groots werd, was Aufrecht betrokken bij het raceprogramma van de 190. Deze auto werd een held in het DTM. Stiekem sleepte de BMW M3 meer titels binnen. Dat heeft BMW ook geen windeieren gelegd. Maar de dik uitgeklopte 190 was minimaal net zo iconisch. Zoals dat destijds vereist was, werden er ook exemplaren gemaakt voor de openbare weg. Voor huidige begrippen waren die, hoewel de looks anders doen vermoeden, helemaal niet bijzonder snel. Maar toen was het sensationeel. Je kon immers ook een 190D hebben. Die ging dan van nul naar honderd in grofweg een etmaal.

HWA gaat nu full circle met een raceversie van de straatversie van hun 190 Evo. Het model heeft onder de kap een gekietelde V6 turbomotor. De straatversie levert al bijna 450 pk, dus dat wil wel ordentelijk vooruit. Geinig detail is dat HWA de hele oude band terug bij elkaar brengt. Klaus Ludwig en Roland Asch, destijds coureurs voor Mercedes in het DTM, gaan het testwerk verrichten. De kleuren van de auto zijn geïnspireerd op de SONAX/Hugo Boss livery van destijds. Persoonlijk was ik meer fan van de groene Diebels 190, maar soit.

Het is nog wel een jaartje wachten voordat oude tijden herleven, want de deelname zal dus pas in 2026 plaatsvinden. Welke auto zou jij graag terug in actie zien op het circuit? Laat het weten, in de comments!