Nieuwe oude Mercedes laat zich zien bij de ‘Ring

Hoe cool is dit?

Sinds bedrijven als Singer hebben ontdekt dat je schandalig veel geld kunt vragen voor een gemoderniseerde klassieker, komen er steeds meer kapers op de kust. Ook HWA begeeft zich op de markt van de restomods, met de 190 EVO die ze vorig jaar voor het eerst lieten zien.

Rond deze tijd zouden de eerste klantenauto’s geleverd moeten worden, maar zover is het nog niet. Wel kwam @basfransencarphotography twee prototypes tegen bij de Nürburgring. Dat is een bijzonder gezicht. Het is dat de bestuurder geen snor heeft, anders hadden we gedacht dat deze foto’s regelrecht uit de jaren ’80 kwamen.

Even voor de context: HWA houdt zich hoofdzakelijk bezig met raceauto’s en is een afsplitsing van AMG. HWA staat dan ook voor Hans-Werner Aufrecht, een van de twee oprichters van AMG. HWA is géén onderdeel van Mercedes, maar de lijntjes zijn wel kort.

Met deze 190 EVO brengt HWA een ode uit aan de legendarische 190E Evolution II. Maak je geen zorgen: er worden geen zeldzame collector’s items voor opgeofferd, zoals bij de Diablo GT-R restomod. De basis is gewoon een normale 190E, die voorzien wordt van een old school widebody. Zoals een restomod betaamt, is er ook een moderne touch in de vorm van LED-verlichting.

Motorisch gezien is de 190 EVO niet helemaal historisch verantwoord. Het origineel had natuurlijk een 2.5 viercilinder, maar deze restomod heeft een zescilinder. Dit is de M276 biturbo V6, die onder meer in de C43 te vinden was. Deze is onder handen genomen door HWA en zou nu meer dan 500 pk moeten leveren.

De HWA 190 EVO is heel erg cool, maar je raadt het al: ook heel erg duur. De vanafprijs is €714.000, exclusief belastingen. Op Nederlands kenteken zou deze auto dus rond de negen ton kosten.

Het is in ieder geval een hele imposante verschijning, zo bewijzen deze foto’s van @basfransencarphotography. Hij pakt daarmee deze week de Spot van de Week. Bovendien maak je deze maand weer kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100! De winnaar wordt geselecteerd op basis van een random spot. Hoe meer je uploadt, hoe meer kans je maakt.

Bekijk alle foto’s van deze HWA 190 EVO op Autoblog Spots!