Opel luistert! Het kan dus wel: een Corsa GSE

Opel zet zijn compacte bestseller onder stroom en geeft hem extra spierballen

Na het droevige nieuws over dat er geen elektrische Manta zou komen, waren we vooral erg teleurgesteld. Wanneer komt er nou een echt leuke Opel? En nee, we hebben het niet over de Mokka GSE. Maar net toen de hoop bijna vervlogen was, verschijnt daar opeens de Corsa GSE. Een elektrische Corsa die zijn ogen gericht heeft op prestaties. Het kan dus wel!

Sportief, maar niet te veel

De kogel is door de kerk: Opels bekendste model krijgt een injectie met licht steroidensap en een paar extra letters achter zijn naam. Even leek het erop dat de Corsa simpelweg ten dode was opgeschreven, maar misschien heeft Stellantis toch stiekem bij Irmscher afgekeken hoe je zoiets aanpakt. Want laten we eerlijk zijn: deze zag er gewoon retegaaf uit.

De Corsa GSE blijft natuurlijk duidelijk herkenbaar als Corsa, maar laat met subtiele trekjes zien dat die toch iets vaker naar de sportschool is geweest. Grotere wielen, gele remklauwen met GSE-logo en nog wat specifieke accenten maken hem iets spannender dan een ‘gewone’ Corsa.

Wat techniek betreft belooft Opel een vlijmscherpe rijervaring. Meer dynamiek en prestaties die passen bij dat GSE-label. Volledig elektrisch, emissievrij, maar wel met een beetje tempo.

Elektrisch plezier met toekomstplannen

Belangrijk detail is wel dat de Corsa GSE zijn dagelijkse bruikbaarheid niet uit het oog verliest. Hij blijft gewoon zoals je gewend bent. Compact, wendbaar en vooral praktisch. Alleen nu met wat extra spanning bij het stoplicht en net wat meer gevoel achter het stuur.

Specificaties en prijzen volgen nog, maar de boodschap is duidelijk. Opel heeft naar ons geluisterd. En dat levert een elektrische Corsa op die niet alleen logisch is, maar ook weer iets losmaakt. Dat gevoel hadden we even gemist.

