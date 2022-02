Mazda CX-60 PHEV is de eerste plug-in hybride

Eventjes compleet, de Mazda CX-60 PHEV is de eerste plug-in voor het merk uit Hiroshima.

Eigenlijk is het best wel bizar. We leven nu in 2022. Elektrificatie is niet meer toekomstmuziek, we zitten midden in een enorme revolutie. En wat doen de liefhebbersmerken? Die zijn een tikkeltje traag. Dat is een beeld dat we vaker zien.

Zo kan Alfa Romeo élk moment het doek trekken van eerste PHEV, de Tonale. Vergeet niet dat de Outlander PHEV er al in 2013 was, 9 jaar geleden. Mazda – toch een beetje het Italianse Alfa – wist daar kennelijk van. Want zij tonen vandaag namelijk de Mazda CX-60 PHEV, hun eerste plug-in hybride.

Teaser

Het is nog een zogenaamde teaser. Dat betekent dat we het moeten doen met deze afbeelding. Daarop is duidelijk de stijl van moderne Mazda’s zichtbaar. Daarnaast is Mazda redelijk scheutig met het geven van informatie.

De Mazda CX-60 PHEV wordt een plug-in hybride, zoals vermeld. De auto combineert een 2.5 viercilinder SkyActiv-viercilinder met een elektromotor. Het totaalvermogen bedraagt 300 pk. Daarmee zou het in een keer de sterkste Mazda’s van het moment zijn. Sterker nog, alleen de Cosmo JC uit 1994 (309 pk) was sterker.

Nieuwe platform Mazda CX-60 PHEV

De auto komt te staan op een nieuwe architectuur. De auto behoort tot de ‘Large Product Group’. Dit die groep komen de volgende modellen: CX-60, CX-70, CX-80 en CX-90. Voordat we je blij maken met een dode duif, de CX-70 en CX-90 zullen niet naar Nederland komen, de CX-60 en CX-80 komen wel onze kant op gelukkig. De CX-80 heeft drie zitrijen, de CX-60 slechts twee.

Of de Mazda CX-60 met de Volvo XC60 gaat concurreren is onduidelijk, maar dat zou natuurlijk hilarisch zijn. Dan kunnen ze dezelfde letters bestellen bij de autotypeplaatjes-leverancier. De officiële onthulling van de grote PHEV-Mazda staat gepland voor 8 maart 2022. We moeten dus nog even een maandje wachten dus.

