Skoda Enyaq krijgt een daktent!

Op vakantie met een daktent, bovenop je Skoda Enyaq.

Een veel geziene leaselieveling onder Nederlanders is de de Skoda Enyaq. De elektrische crossover uit Tsjechische stal is een goede value for money-auto, wat de Nederlander aanspreekt.

Je kunt met je Skoda Enyaq naar de vakantiebestemming rijden. Je kunt echter ook de Enyaq tot vakantiebestemming maken. Dat is precies wat Skoda UK heeft gedaan met de elektrische crossover. Als unieke actie hebben ze een Enyaq iV 80 omgetoverd tot de zelfbenoemde FestEVal.

Naast een daktent is de elektrische auto uitgerust met een uitschuifbare tafel, een uitschuifbaar bed en zo nog een paar extra’s. In de bagageruimte is een opvouwbare wasbak en geïntegreerde gaskoker te vinden. Skoda is trouw gebleven aan zijn roots, want het Tsjechische EGOE is verantwoordelijk geweest voor de ombouw.

Met de achterstoelen naar beneden heeft een Skoda Enyaq normaal gesproken 1.710 liter aan bagageruimte. Zelfs met deze aanpassingen kun je er dus nog wel het één en ander in kwijt.

De Skoda Enyaq met daktent klinkt als een interessante optie. Helaas is dat niet de realiteit. Het betreft hier een one-off. Een ludieke actie in vakantietijd, niets meer niets minder. Jammer, want het idee kan zomaar aanslaan. Een belletje naar EGOE en ze kunnen vast wat voor je betekenen.