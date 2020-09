'Hybrides bijna net zo vervuilend als benzine- en dieselauto's' - Autoblog.nl

Rijd je een plug-in hybride, is het nog niet goed…

Iedereen die de afgelopen twintig jaar een plug-in hybride reed was om twee redenen tevreden met zichzelf. Ofwel vanwege het feit dat hij een mooie deal te pakken had, ofwel vanwege het feit dat hij het milieu een dienst bewees. Nu blijkt dat dit laatste misschien toch geen feit is. Althans, dat is de conclusie die getrokken wordt naar aanleiding van een nieuw Europees onderzoek.

T&E

Het onderzoek is uitgevoerd door de European Federation for Transport and Environment, kortweg T&E. Deze NGO zet zich in voor de vergroening van de transportsector in Europa. Volgens hen zijn plug-in hybrides niet de manier om dit te doen.

Praktijkuitstoot

T&E heeft namelijk een onderzoek ingesteld naar de praktijkuitstoot van plug-in hybrides en die vergeleken met de opgegeven uitstoot. De resultaten zijn niet mals: volgens het onderzoek is de praktijkuitstoot 2,65 keer zo hoog als die van de testresultaten.

Kia Nero

De achterliggende oorzaak is volgens T&E onder meer in dat de accu vaak niet opgeladen wordt. Bovendien zou de verbrandingsmotor ingeschakeld zijn op momenten dat de auto eigenlijk in zero emission mode zou zitten. Bij de Kia Nero (nooit van gehoord) zou de benzinemotor gewoon ingeschakeld zijn in deze modus. Dit is gebaseerd op het verhaal van welgeteld één eigenaar.

Net zo vervuilend?

Het Nederlandse Natuur & Milieu roept naar aanleiding van het onderzoek dat de uitstoot van PHEV’s bijna net zo vervuilend zijn als benzine- en dieselauto’s. Als we naar de resultaten kijken is dat lichtelijk overdreven. Een nieuwe PHEV zou anno 2020 namelijk 28 ton aan CO2-uitstoten over de hele levenscyclus, terwijl een benzineauto 39 ton uitstoot en een dieselauto 41 ton. Dat is dus alsnog een significant verschil.

Als het onderzoek klopt is er echter wel sprake van een tamelijk grote discrepantie tussen de opgave en de praktijk. T&E roept daarom moord en brand. Ze spreken van het blootleggen van nieuw bedrog. De organisatie heeft ook een in hun ogen passend moment uitgekozen. Het is deze maand namelijk vijf jaar geleden dat Volkswagen door de mand zakte met hun sjoemeldiesels.

Foto: een niet al te milieuvriendelijke hybride, gespot door @kuifje