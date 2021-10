Den Haag verbiedt reclame voor benzine- en dieselauto’s

De recente oproep van Greenpeace krijgt gehoor in Den Haag.

Benzine- en dieselauto’s gaan hard de sigaretten achterna. De luchtkwaliteit in het verdomhoekje zal er dus niet op vooruitgaan. Vorige week schreven we nog hoe Greenpeace er over dacht, maar in de (lokale) politiek zijn er kennelijk genoeg mensen die er hetzelfde over denken.

De gemeente Amsterdam was er als eerste bij met een reclameverbod voor fossiele producten (inclusief auto’s met een verbrandingsmotor dus). Het ging om een tamelijk symbolisch verbod in metrostations.

Amsterdam zit geheel in lijn met gedachtegoed van Greenpeace, want de milieuorganisatie pleitte vorige week ook voor een dergelijk verbod. Maar dan dus niet alleen in Amsterdamse metrostations, maar in heel Europa. Daarom willen ze een miljoen handtekeningen verzamelen om het plan bij de Europese Commissie te krijgen. Ze zitten inmiddels op 50.000.

De gemeente Den Haag gaat echter niet wachten tot er een miljoen handtekeningen zijn verzameld en de EU wat besloten heeft, zij komen meteen in actie. De Partij van de Dieren vond het idee van Greenpeace wel een puik plan en wist een meerderheid achter hun motie te krijgen. Op abri’s in Den Haag zul je binnenkort dus geen benzineauto’s, dieselauto’s of andere fossiele producten meer tegenkomen.

We moeten eerlijk zijn: als het verbod vijf jaar geleden al was ingevoerd was het je waarschijnlijk nog niet opgevallen, maar toch. Het is wel een teken dat benzine- en dieselauto’s meer en meer in het verdomhoekje komen.