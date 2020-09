Van deze SUV kunnen andere ontwerpers nog wat leren - Autoblog.nl

Is deze Infiniti QX60 Monograph relevant voor ons? Totaal niet. Is hij gaaf? Ja.

We hebben niets tegen Duitse auto’s – integendeel – maar een beetje afwisseling in het Nederlandse wagenpark kan nooit kwaad. Alleen daarom al is het jammer dat Infiniti dit jaar uit Nederland en de rest van Europa is verdwenen. Of eigenlijk moeten we zeggen: is het jammer dat geen hond een Infiniti kocht.

Zelfs al zou Infiniti nog wel actief zijn in Nederland, dan nog zou de auto die je hier ziet niet hierheen komen. De vorige generatie van de QX60, die eerst als JX door het leven ging, was namelijk ook niet voor ons bestemd. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk omdat het een grote cross-over was met drie zitrijen. Niets voor Nederland, maar wel iets voor de Verenigde Staten. Daar was het namelijk het bestverkochte model van Infiniti.

De QX60 was geen fraaie of spannende auto om te zien, maar dat gaat veranderen. Dat laat Infiniti nu alvast zien door middel van de QX60 Monograph. Hoewel het nog een concept betreft, is het niet heel moeilijk hier een productieauto in te zien.

De QX60 Monograph laat ook meteen zien welke kant Infiniti op wil qua design. Hoewel er wel wat elementen zijn aan te wijzen die bekend voorkomen kunnen we niet anders zeggen dan dat het een erg strakke bak is. In tegenstelling tot hun concullega’s van Lexus houden de ontwerpers van Infiniti zich in qua vouwtjes en lijntjes. Infiniti heeft zich namelijk alleen voor de grille laten inspireren door origami, terwijl dat bij Lexus voor de hele auto geldt. Waarschijnlijk beginnen ze daar met een origami-vouwsel in plaats van een kleimodel.

Het design van de QX60 Monograph is dus erg clean. Daar zit een filosofie achter: het designteam heeft bewust gestreefd naar minimalisme en harmonie. Uitgangspunt is daarbij het Japanse concept ‘Ma’. We hebben geen idee wat dat precies inhoudt, maar misschien moeten ontwerpers van andere merken zich hier ook eens in gaan verdiepen.

Wanneer de productieversie van de nieuwe Infiniti QX60 volgt is niet bekend, maar dat doet er ook niet heel veel toe. Voor Amerikanen met zes kinderen is het natuurlijk wel goed nieuws. Alhoewel die waarschijnlijk voor een van de vele andere Amerikaanse of Japanse zevenzitters kiezen die daar op de markt zijn.