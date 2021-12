O nee! Synthetische brandstof net zo slecht als benzine?

Volgens nieuw onderzoek zijn synthetische brandstoffen geen haar beter dan ouderwetse fossiele brandstoffen.

Of we het nu leuk vinden of niet, we moeten toch langzamerhand afscheid gaan nemen van onze geliefde verbrandingsmotor. De auto-industrie is volop bezig met de transitie naar elektrisch. Nu deze machine eenmaal in beweging is gezet, is deze niet meer te stoppen. We kunnen dus alvast een ‘In Memoriam’ gaan schrijven voor de verbrandingsmotor. Of toch niet…?

Er wordt hier en daar ook nog gewerkt aan manieren om de verbrandingsmotor nog in leven te houden. Door deze op synthetische brandstof te laten lopen bijvoorbeeld. Goed, ‘synthetic fuelhead’ bekt misschien wat minder lekker dan ‘petrolhead’, maar dit betekent wél dat we gewoon met een verbrandingsmotor kunnen blijven rijden.

Helaas zal dit niet voor iedereen weggelegd zijn, want met synthetische brandstof zal het sowieso niet goedkoop tanken worden. Integendeel, je zult waarschijnlijk met weemoed terugdenken aan de tijd dat de benzineprijs op €2 lag.

Er is mogelijk nog een probleem, namelijk dat synthetische brandstof helemaal niet zo schoon is. Dat zou best wel vervelend zijn, want daarmee verliest het spul compleet zijn bestaansrecht.

Waarom we dit zeggen? De milieuorganisatie Transport & Environment heeft onderzocht hoe schoon synthetische brandstoffen in de praktijk zijn. De uitkomsten zijn niet mis: volgens T&E stoten auto’s die rijden op synthetische brandstof net zo veel stikstofoxiden (NOx) uit als auto’s die op E10 benzine rijden.

De uitstoot van koolstofmonoxide is volgens het onderzoek drie keer zo hoog en de uitstoot van ammonia twee keer zo hoog. Aan de andere kant was de uitstoot van CO 2 3 tot 4% lager en de uitstoot van fijnstof was echt significant lager. Dat dan weer wel.

Het is altijd de vraag hoe betrouwbaar zo’n onderzoek is, maar er zullen ongetwijfeld kanttekeningen te plaatsen zijn bij de ‘schoonheid’ van synthetische brandstoffen. Moeten we daarmee onze hoop verliezen voor voortbestaan van de verbrandingsmotor? Nog niet direct. Het schijnt namelijk zo te zijn dat een verbrandingsmotor ook kan lopen op waterstof….