Hyundai Alcazar huilt niet in de discotheek - Autoblog.nl

Flauwe koppen op de vrijdagmorgen. Maar de Hyundai Alcazar heeft zijn naam niet mee. Echter, is die auto de moeite waard?

Hyundai is lekker bezig de laatste. In record-tempo blijven de Zuid-Koreanen zich ontwikkelen en hun gamma uitbreiden. Vandaag doen ze dat met de Hyundai Alcazar. Het is de zoveelste crossover in het model-portfolio van Hyundai.

Zoals wel vaker met crossovers het geval is, is het een beetje lastig inschatten hoe groot de auto nu werkelijk is. Een Ford Ecosport lijkt op de plaatjes vrij groot te zijn, maar is in het echt koddig klein. De Audi Q8 lijkt op de afbeeldingen redelijk compact te zijn, maar het is een enorm slagschip. Hoe moeten we dan deze Hyundai Alcazar inschatten?

Hyundai Alcazar

De Alcazar is gebaseerd op de tweede generatie Hyundai Creta (afbeelding boven), maar is een stukje langer. De wielbasis bedraagt nu 2,76 meter, een stukje groter dan die van de Hyundai Tucson (2,68 meter) en ongeveer even groot als die van de Santa Fe. Wel is de Alcazar een stukje smaller. Net als de Creta is de Alcazar bedoeld voor opkomende economieën, in dit geval de Indiase markt. Daar zijn betaalbare zevenzitters crossovers namelijk heel erg populair. De crossovers zijn bijna een noodzakelijk kwaad daar, want de bodemspeling is erg prettig in verband met de wegen die niet overal ideaal zijn.

Betrouwbaarheid

Als het gaat om techniek van de Hyundai Alcazar, is milieu minder belangrijk dan betrouwbaarheid. Dat heeft Hyundai niet zo letterlijk vermeld, maar ze zeggen wel dat de betrouwbaarheid van de stokoude 2.0 viercilinder met 152 pk en 192 Nm een USP is. Een 1.5 turbodiesel met 113 pk en 250 Nm is ook een mogelijkheid. Standaard hebben beide motoren een handgeschakelde zesversnellingsbak. Als je genoeg roepies achterlaat, levert Hyundai beide versies met een achttrapsautomaat van Aisin.

De Alcazar heeft niets van doen met de gelijknamige band van 21 jaar geleden (Cryin at the discotheque). De auto komt volgende maand al op de markt.

Verwacht de Hyundai Alcazar (en Creta) niet snel bij de Nederlandse dealers. De auto’s zijn specifiek bedoeld voor landen waar de eisen qua veiligheid en emissies véél lager liggen.