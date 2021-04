Skoda Octavia Sportline is RS-Light met 190 pk - Autoblog.nl

Als een RS net te veel van het goede is, maar je wel sportief wil rijden. De Skoda Octavia Sportline vervult dan al je semi-sportieve wensen.

Het is de leukste uitvoering van de Skoda Superb, de Sportline. Het is niet een raceauto voor de straat, maar een net even wat sportievere variant. Dikke sportkuipen, fijne bekleding, mooie wielen en een sportievere ophanging. Niet overdreven, maar precies goed. Zeker als je er ook elke dag mee moet rijden.

Skoda Octavia Sportline

Er is ook een Sportline-variant van de Karoq, Kodiaq en Enyaq iV. Maar gek genoeg kon je de Octavia nog niet in deze uitvoering krijgen. Die tijden zijn voorbij, want de Skoda Octavia Sportline is hier. Het is de ideale versie voor als je de gewone Octavia iets te lief vindt, maar een RS-variant weer zwaar over de top.

Hoogglans zwart

Je krijgt uiteraard veel hoogglans zwarte details. De raamstijlen, badges, grille en spiegels zijn allemaal in hoogglans zwart uitgevoerd. Zeker op een felrood of blauw exemplaar staat dat erg goed. Standaard staat de Skoda Octavia Sportline op 17 inch lichtmetalen wielen. Maar het is mogelijk om 18 inch of zelfs 19 inch pattas te bestellen.

Als kers in de appelmoes zijn er de verplichte Sportline-badges die aan de omstanders moeten duidelijk maken dat jij een heel bijzondere auto hebt. Ook in het interieur zie je een Sportline-logo en wel op het lederen sportstuurwiel. Ook krijg je op deze versie hoogglans zwarte piano-hout in plaats van plastic aluminium.

Motor Skoda Octavia Sportline

Dan de motor. Normaal gesproken zijn dit soort paketjes te vinden op alle motorvarianten. Dat is bij de Skoda Octavia Sportline deels het geval. Naast de bekende aggregaten is er namelijk ook een nieuwe motor voor Skoda’s C-segment liftback en stationwagon. Dat is namelijk de 2.0 TSI viercilinder motor.

Deze levert 190 pk aan vermogen (bij 5.100 toeren) en 320 Nm aan koppel (bij 1.500 toeren). Deze krachten worden altijd via een zeventraps DSG automaat met dubbele koppeling verdeeld over alle vier de wielen middels een haldex-koppeling. De prestaties van de Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI werden nog niet bekend gemaakt, maar reken op een 0-100 km/u-sprint van zo’n 7,5 seconden en een topsnelheid van om en nabij de 230 km/u. De Combi zal ietsje trager zijn.

Nederland

Of de Skoda Octavia Sportline ook naar Nederland komt, is nog niet bekend. Gezien onze voorliefde om dikke sportpaketten te bestellen op auto’s met een eenvoudige motor, lijkt het ons niet onwaarschijnlijk.

UPDATE: Skoda Nederland heet bevestigd dat de Sportline naar Nederland komt! In Nederland zal de motor leverbaar zijn met een iV-hybride aandrijving. Een 1.4 TSI viercilinder met elektromotor verzorgen dan de voorwaartse kracht. Hoogstwaarschijnlijk is dat de aandrijflijn met een systeemvermogen van 204 pk.

