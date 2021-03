Hyundai Tucson (2021) rijtest video - Autoblog.nl

Met zijn opvallende uiterlijk werd de Hyundai Tucson (2021) onderworpen aan een rijtest. Hoe bevalt deze nieuwe generatie eigenlijk?

De uitgaande Hyundai Tucson was geen lelijk eendje. Het was echter ook geen SUV waar je voor staat te klappen als het op design aankomt. Met de nieuwe Tucson hebben de Koreanen er wel voor gekozen om voor een wat meer uitgesproken design te kiezen. Een dikke neus is niet het enige wat de Hyundai Tucson (2021) interessant maakt, zo ontdekte we tijdens de rijtest.

In Nederland is Hyundai als merk met een warme knuffel onthaalt. Dat komt met name door de Kona Electric, die met de aantrekkelijke bijtelling een succes was. De i30 (N) heeft ook zijn sporen verdiend en met de nieuwe Tucson gaat het merk vrolijk op deze manier door.

Het is niet alleen een grote, ruime SUV. Er zit ook allerlei vernuft in deze auto. In onze rijtest met de Hyundai Tucson (2021) komen een aantal dingen aan bod. Zo krijg je een camerabeeld te zien als je de knipperlicht gebruikt, voor wat extra zicht. Deze en andere zaken maken het rijden simpelweg wat makkelijker. Zeker in het geval een wat grotere SUV.

Door zijn ‘premium’ uiterlijk zou je misschien denken dat de Tucson daardoor ook een flink prijskaartje met zich meedraagt. Oordeel zelf, maar met een prijs van € 45.350 voor onze testauto heb je wel een auto op de oprit staan. Prijzen beginnen bij 37.995 euro voor de Tucson Hybrid en 34.995 euro voor de reguliere Tucson. Het model concurreert met onder andere de Seat Ateca en de Mazda CX-5. Onze testauto was uitgerust met de 230 pk sterke hybride aandrijflijn. Alles over de nieuwe Hyundai Tucson (2021), over het vernuft van de auto en meer over deze aandrijflijn zie je in de rijtest video.