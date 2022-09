Hyundai bevestigt: bloedserieuze supercar stond op de planning

Bovenstaande afbeelding had min of meer realiteit kunnen zijn: Hyundai bevestigt dat een supercar voor het N-label een serieus idee was.

Hyundai is een heter merk dan ooit, gezien het feit dat hun N-label vrij snel goed spul werd voor liefhebbers. Dat gezegd hebbende, het is een heerlijk label voor hete hatchbacks (en een crossover). Het ‘heetste’ N-model is de i30 N, een C-segment hatchback.

Hyundai N supercar

Dat had anders kunnen zijn. Albert Biermann, ex-baas van de N-divisie, geeft een kijkje in de keuken. Biermann heeft ook de scepter gezwaaid over de M-divisie van BMW, wat goed op je CV staat natuurlijk. Het eerste project van N werd dus de i30 N, maar het allereerste idee was een blubberdikke supercar van Hyundai!

The Chairman’s Car

Biermann wil wel duidelijk maken dat het idee echt nog in de kinderschoenen stond. Zo was de naam nog niet bepaald en werd het project aangeduid als ‘The Chairman’s Car’. Een absoluut topmodel, dus. Het idee was een soort Hyundai NSX, een rasechte supercar maar dan van een ‘saai’ merk. Biermann zegt dat de Hyundai supercar zo’n soort idee zou worden, “maar dan niet saai” met een glimlach.

Echte supercar!

Wat al wel concreet was: het idee om de Hyundai supercar met een middenmotor en achterwielaandrijving te bouwen. Ook zou de auto gebaseerd zijn op een koolstofvezel monocoque. Echt serieus spul dus. Aandrijving was nog niet concreet. Een krachtige brandstofmotor was een idee, maar ook een hybride-unit of zelfs een brandstofcel op waterstof passeerde de tekentafel.

Te duur

Zoals de tijd anno 2022 ons leert, is er geen Hyundai supercar gekomen. The Chairman’s Car kwam niet verder dan een wild idee. Dit omdat de vanafprijs niet lager dan 150.000 dollar kon worden. “Dat is ’te duur’ voor een Hyundai”, aldus Biermann. Volgens hem is een deel van het succes van de i20 N, i30 N en Kona N dat ze voor hun prestaties aardig betaalbaar zijn en dat weer nieuwe klanten aantrekt.

BMW

Biermann bevestigt ook dat hetzelfde soort idee op tafel lag tijdens zijn tijd bij BMW. Net als bij Hyundai heeft BMW ook sinds de M1 niet echt een serieuze middenmotor supercar gehad. Bij BMW was er ook een grof idee, maar dit werd afgeschoten omdat de ‘middenmotor supercar’ de i8 werd. Ook de Hyundai supercar kwam niet door de vleeskeuring van de top bij Hyundai. Zou het ondertussen mogen? (via TopGear)