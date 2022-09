Mercedes 560-SEL AMG kostte een vermogen

En terecht, want een originele Mercedes 560-SEL AMG is enorm tof!

Eergisteren hadden we een heel bijzondere restomod, de Renntech S76R. Dat was een Mercedes-Benz 600 SEL uit 1992 die flink onder handen is genomen door de Amerikaanse Mercedes-tuner Renntech. Heel erg tof. Nu hebben we weer een Mercedes-Benz S-Klasse die getuned is. Deze komt niet uit 1992, maar is een jaartje jonger: 1991. En toch is het een compleet andere auto. Net even een andere generatie.

Pak even een kop koffie, een gevulde koek (Rondo of Kano mag ook, Sprits niet) en geniet mee van deze laatste echte échte Benz. Ja, dit was eigenlijk de laatste. Natuurlijk, de W140, W124 en R129 zijn geweldige Mercedessen. Maar de W126 is misschien wel de ultieme Mercedes die veel en veel te goed gebouwd werden. Er is een reden dat je deze geregeld nog in een garage of op de weg voorbij ziet komen. Ze zijn namelijk onverwoestbaar.

Originele Mercedes 560-SEL AMG

Destijds kon je de auto krijgen met diverse zescilinder lijnmotoren (260 en 300) of V8’en (420, 500 en 560). De V12 was toen een motor waar Jaguar (XJ12) en later BMW (750i) mee kwam en pas in de W140-generatie van toepassing bij Mercedes. Maar in een Mercedes wil je niet een discrete V12, daar past een licht ordinaire V8 bij. Je hoeft je niet te schamen dat je het kan betalen en dat je daarvan geniet.

Dat geldt eigenlijk voor deze hele Mercedes-Benz-560 SEL 6.0 AMG, zoals ‘ie voluit heet. Deze auto komt uit de tijd dat AMG nog een tuner was, geen eigendom van het merk. Een originele W126 AMG is erg zeldzaam, dus vandaar dat we er een compleet artikel aan wijden. Dit specifieke exemplaarnkomt uit Japan en is gespoten in de kleur Astral Silver, in combinatie met een zwart lederen interieur. Niet enorm spannend, maar met die lichte kleur valt de dikke AMG-bodykit wel lekker op.

OZ-velgen

Met name die achterspoiler met dat AMG-logo erin gestanst is een tof detail van deze originele Mercedes 560-SEL AMG. Ook de achterbumper, sideskirts en voorbumper mogen er zijn. Vroeger vonden we dit enorm ordinair, tegenwoordig is het decent dik. Ook de AMG Aero III velgen ontbreken niet, het zijn de originele door OZ gesmede driedelige velgen. Heel erg tof! En de lagere stance kan ons ook wel bekoren. Het is allemaal in verhouding, waardoor het geheel alsnog heel erg correct oogt.

Het is overigens niet alleen maar show en geen extra go. De motor is namelijk flink onder handen genomen. De basis is de M117-V8, een stokoude V8 die zijn wortels in de vroege jaren ’70 heeft. In dit geval is de motor een ‘117.968’, dus een hele dikke 6.0 V8, dankzij extra nokkenassen (geen twee, maar vier) en extra kleppen (geen zestien, maar tweeëndertig).

Prijs originele Mercedes 560-SEL AMG 6.0

Het resultaat is een vermogen van 385 pk en een koppel van 556 Nm. Om het vermogen goed kwijt te kunnen, is deze dikke S-Klasse voorzien van een Torsen-sperdifferentieel én een verstevigd achterste subframe. Ook de remmen zijn aangepast, geen overbodige luxe, want 300 km/u is mogelijk met deze youngtimer.

Interesse? dan hebben we helaas pech voor je, want dit exemplaar is net verkocht voor de lieve som van 140.000 dollar. Wel hebben een videootje voor je waar je kunt horen hoe lekker die V8 klinkt:

