Hyundai Tucson XRT is ruigere crossover-versie

Ja, een crossover-versie van een crossover. De Hyundai Tucson XRT maakt jouw dromen waar.

De ‘Outback’-behandeling is sinds de jaren ’90 een fenomeen. Het idee is vrij simpel. Als de markt vraagt om een een crossover of SUV, kun je met een zo’n Outback-achtige de vraag deels pareren.

Audi deed het bijvoorbeeld met de eerste generatie A6 Allroad (die geen A6 voor zijn naam het staan overigens). Het was geen regelrechte BMW X5-rivaal, maar kon sommige kopers die twijfelden toch over de streep trekken, terwijl dat met een reguliere A6 Avant nooit gelukt was.

Hyundai Tucson XRT

Tegenwoordig hebben veel merken een dergelijk model in de aanbieding. Maar er zijn nu meer varianten. Zo heeft Subaru een Outback-versie van de Outback, de extra hoge Outback Wilderness. Of wat te denken van de Skoda Kodiaq Scout, dat is een crossover-esque versie van een, eh, jawel, crossover. In die laatste valt deze Hyundai Tucson XRT.

De basis voor deze auto is uiteraard de gewone Tucson, een compacte crossover. Het XRT-pakket maakt ‘m stoerder en lijkt de auto nog terreinwaardiger te maken. Let wel: lijkt. Er zijn geen mechanische wijzigingen aan de Hyundai. De motor, transmissie en aandrijving zijn identiek aan de reguliere Tuscon.

HTRAC

Er zijn een hoop zwart bumpers aan de voorzijde, zijkanten en aan de achterkant. Ook de sidesteps zijn nu zwart, evenals het dak en de buitenspiegels. Voor de gelegenheid zijn er 19 inch wielen, uiteraard in het zwart uitgevoerd. Ze zijn in elk geval consequent. Of het mooier is, is afhankelijk van hoe avontuurlijk je bent.

De Tuscon XRT is vooralsnog alleen voor de VS aangekondigd. Daar is de auto leverbaar met een 2.5 viercilinder die 187 pk en 241 Nm levert. Je kunt kiezen uit voor- of vierwielaandrijving (HTRAC genaamd). Of deze Tuscon XRT-versie ook naar Nederland komt, is niet zeker. Je zou er geen modderfiguur mee slaan op de camping in Zuid-Frankrijk.