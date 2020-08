Hyundai Elantra N-Line met 203 pk is best dik

De Hyundai Elantra N-Line mag van ons zo op de inrit.

Kennen jullie de Hundai Lantra nog? Het idee achter de auto was simpel, doch effectief. De auto bood Vectra geld voor een Astra prijs. Qua uitrusting had Hyundai vaak leuke pakketjes in de aanbieding, waardoor men ineens de beschikking had over exotische items als centrale deurvergrendeling (met bliep!), elektrisch bedienbare ramen en zelfs airconditioning.

Hyundai Lantra (J1) ’90

Elantra

De Lantra werd omgedoopt naar Elantra in 1998. De reden was vrij simpel, daarvoor mocht Hyundai de naam niet gebruiken van Lotus, omdat het te veel op Elan leek. In de tussentijd had zusterbedrijf Kia de rechten gekocht van de Elan (er was ook een Kia Elan) en kon Hyundai de naam Elantra ook in Europa gebruiken. Van de Lantra zijn er in Nederland dik 25.000 (!) verkocht, van de Elantra krap 4.000. Het waren zonder uitzondering rijdende tosti’s: ze deden wat ze moesten doen en niet meer dan dat.

Hyundai Lantra (J2) ’95

Dik

Maar nu is er dus een nieuwe Hyundai Elantra N-Line en warempel, stiekem is dat best een dik ding geworden. Een soort Mozzeralla-Tomaat-Parmaham tosti. De nieuwe Elantra is een fastback-achtige sedan met een lange bips. In technisch opzicht lijkt de auto nog het meest op de Hyundai i30. In standaardvorm hebben we deze al eens de revue laten passeren, nu is het tijd voor de Hyundai Elantra N-Line.

Hyundai Elantra N-Line

Natuurlijk, N-Line is niets meer dan een sportpakketje, maar op de Elantra toont het enorm goed. De neus is indrukwekkend en herkenbaar. Of je ‘m fraai vind is persoonlijk, maar het resultaat mag er zijn. De spiegels zijn nu zwart, net als de grille, skirts en onderkant van de achterbumper. In het interieur zien we dikke sportstoelen, een lederen sportstuurwiel en nog wat klein grut, inclusief de nodige badges.

Niet alleen show

Het is echter niet alleen maar show. Hij of zij die een Hyundai Elantra N-Line koopt, krijgt de 1.6 T-GDI motor. Deze levert 203 pk aan vermogen en 265 Nm aan koppel. Die waarden zijn niet bijzonder indrukwekkend, maar wel voldoende om een beetje lol te kunnen hebben.

Keuze

Klanten van de Hyundai Elantra N-Line kunnen kiezen uit een handbak met zes verzetten of een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Verder staat de N-Line op 18 inch wielen en een sportonderstel. Bijzonder voor ‘zomaar’ een sportpakket: de remmen aan de voorzijde zijn groter. Kortom, een iets sportievere variant met een paar leuke hardware tweaks, terwijl je bij de concurrentie moet kiezen uit 150 pk of meteen het dubbele (hallo Audi S3!), is dit precies een goede middenweg.

Dan het vervelende nieuws: de Hyundai Elantra N-Line komt niet naar Nederland. De reden is simpel, de Elantra wordt op dit moment niet geleverd in ons kikkerlandje.