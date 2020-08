Duitse milieuorganisatie vindt de Mercedes GLS een rukauto

Daimler ontvangt de Gouden Gier voor het compleet om zeep helpen van het milieu, met dank aan hun Mercedes GLS.

Gisteren nog kon ondergetekende de prijs delen van de Mercedes-Maybach GLS. Want een lomp, opzichtig en gigantisch hok is nog steeds waar Mercedes geld mee wil verdienen. Zo kun je de kolossale GLS krijgen met verschillende achtcilinders, de GLS 600 die de Maybach aandrijft en natuurlijk de AMG GLS 63 met 612 pk.

Milieuvervuiling

Dat is al geen recept voor een lekkere schone milieu-reddende auto. Tel daar een gewicht bij op wat in de buurt komt van een Leopard 2 tank en echt aerodynamisch is hij ook niet. Het is misschien wel de grootste middelvinger naar het milieu van dit moment. Lef van Mercedes, dat moet je ze nageven.

Middelvinger terug

Helaas steekt het milieu nu eveneens haar middelvinger op. Duitse milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe reikt jaarlijks een prijs uit voor wie het meeste vervuilt dat jaar. Vorig jaar bijvoorbeeld, toen hengelde Nestlé hem binnen voor hun Vittel-waterflessen. Niet recyclebare flessen in 2019, bah. De award luistert overigens naar de naam ‘Goldener Geier (Gouden Gier)’. Dit jaar wordt de Gouden Gier uitgereikt aan Daimler, vanwege – jawel – de Mercedes GLS.

Auto’s waar de klappen vallen

Het leek sowieso een automotive-feestje te worden bij de Gouden Gier dit jaar. De GLS won het van vier andere dikke SUV’s. De Range Rover SVR bijvoorbeeld. Of de Audi Q7 TFSI e (een plug-in hybride, ja echt), de Volkswagen Amarok Aventura en de BMW X7. Mercedes overtuigde met de compleet gestoorde versies van de GLS, met name de AMG (die volgens hen 634 pk heeft, right) met een uitstoot van 288 gram CO2 per kilometer. Ook de wasstraatmodus van de GLS is een lollige gimmick maar gaf nog meer extra munitie aan de Duitse milieumensen. De Gouden Gier voor de Mercedes GLS is volgens hen compleet op zijn plaats en het devies namens hen aan Daimler is: kap met dat ding.

Tsja

Als doorwinterde autofanaat sta je dan wel met een mond vol tanden. Ondergetekende is absoluut geen fan van SUV’s in deze vorm, maar ergens in het petrolhead-hart blijft het geniaal dat Mercedes dit soort hokken gewoon nog even langs AMG stuurt. Toch komt de Mercedes GLS niet meer onder die Gouden Gier uit. Actie volgt?