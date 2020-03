Nieuwe Hyundai Elantra sexier dan ooit? Huh?

Jazeker, de nieuwe Hyundai Elantra kan een potentieel pareltje gaan worden.

Sommige merken hebben in de afgelopen 25 jaar enorme stoppen gezet. We hebben het over voorwaartse stappen, uiteraard. Heem Hyundai bijvoorbeeld. Dit Zuid-Koreaanse merk begon heel voorzichtig met hun plannen voor werelddominantie. Zonder gekheid, in 1995 zag hun middenklasser, de Lantra, er zo uit:

Goede voortekenen

Een wat bolle sedan met een lage prijs, rijke standaarduitrusting en een ietwat afstandelijke rijervaring. Dat laatste is een eufemisme. Dan hebben we het nog niet eens over het interieur gehad: daar kon je duidelijk zien waar de lage prijs vandaan kwam. Maar de nieuwe Sonata bewijst dat Hyundai behoorlijk veel lef heeft. We hebben nu de eerste impressies van de nieuwe Hyundai Elantra en verrek: de voortekenen zijn goed!

Iets radicaler

Ten opzichte van het huidige, uitgaande model (afbeelding boven), wordt Hyundai iets radicaler met hun sedans. De veilige optie is tegenwoordig een crossover, de sedan is tegenwoordig een auto voor mensen die van de gebaande paden willen afwijken (figuurlijk bedoeld, natuurlijk). Dus ook met de nieuwe Hyundai Elantra wordt het iets radicaler.

Zij aanzicht

Het meest opvallende aan het filmpje is dat we een blik kunnen werpen op de zijkant. Daar zijn de ontwerpers helemaal op los gegaan, met hun creativiteit. Een enorm aantal strakke lijnen en vouwen geven de nieuwe Hyundai Elantra een interessant zijaanzicht. Of het echt mooi is en op een fraaie wijze mooi oud wordt, dat moet de tijd uitwijzen, maar origineel is het zeker.

Interieur

Ook in het interieur moet de nieuwe Elantra strakker dan ooit worden. Nu hebben we slechts één afbeelding, maar de voortekenen zijn goed. Het interieur is bijzonder strak en clean vormgegeven. Nauwelijks toeters en bellen, zonder dat de boel kaal overkomt.

Of de nieuwe Hyundai Elantra ook naar Nederland komt, is niet bekend. In technisch opzicht deelt de auto techniek met de i30. De sportieve Amerikaanse Elantra GT ís bijvoorbeeld ‘onze’ i30. De nieuwe Hyundai Elantra wordt 17 maart onthuld.