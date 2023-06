Hyundai- en Toyota-reclames verboden vanwege misleidende claims

Hyundai en Toyota worden teruggefloten omdat ze het opladen van een EV te rooskleurig afschilderen.

Iedereen weet dat je de cijfers van elektrische auto’s met een flinke schep zout moet nemen. De actieradius ga je in de praktijk nooit halen en ook de laadtijden die genoemd worden zijn vaak optimistisch. Vanwege dit laatste zijn Hyundai en Toyota nu teruggefloten.

De Britse reclamewaakhond ASA heeft bepaald dat Hyundai en Toyota in hun reclames misleidende claims maken over het laden van EV’s. Daarom hebben ze de desbetreffende reclames in de ban gedaan in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Wat waren het dan voor claims? Nou, Hyundai claimde bijvoorbeeld dat de Ioniq 5 in 18 minuten van 10 tot 80% op kan laden. Dat is ook gewoon wat er op de Nederlandse website te lezen staat.

Toyota claimde op haar beurt dat de bZ4X in 30 minuten tot 80% opgeladen kan worden. Volgens de ASA zijn deze laadtijden alleen haalbaar onder de optimale omstandigheden, en daarom misleidend.

De reclamewaakhond noemt de laadsnelheid van de laadpaal, de leeftijd, staat en temperatuur van de accu en de buitentemperatuur allemaal als factoren die in de praktijk meespelen. En waar dus geen rekening mee gehouden is.

Naast de claims over de laadtijden was er nog een punt van aanstoot. Toyota riep ook dat het makkelijk is om snelladers te vinden. Hyundai zou eveneens die indruk wekken. Ook dat is misleidend, zo oordeelde de ASA. Er zijn namelijk delen van de UK waar snelladers heel dun gezaaid zijn.

ASA zegt hiermee geen gekke dingen, maar toch is het verbod op deze reclames van Hyundai en Toyota opmerkelijk te noemen. Alle andere autofabrikanten maken namelijk claims over laadtijden die net zo misleidend zijn. En over de actieradius. En over het verbruik. Als de ASA consequent wil blijven moeten ze dus nog heel veel autoreclames verbieden.

Bron: The Guardian