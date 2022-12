Hete Hyundai Ioniq 5 N laat zijn gezicht zien

Hyundai laat alvast een glimp zien van hun XL hot hatch: de Ioniq 5 N.

Al vrij snel na de introductie van de Hyundai Ioniq 5 kwamen er geluiden dat er ook een ‘hot hatch’-versie zou komen. Eigenlijk was het een no-brainer. Er is immers ook een Kia EV6 GT en Hyundai is volop bezig met hun N-label. Dat de Ioniq 5 de uitstraling heeft van een hatchback helpt ook mee.

Inmiddels weten we zeker dat er een Hyundai Ioniq 5 N gaat komen. Dit werd eerder dit jaar al bevestigd door de Koreanen. Ze delen nu ook het eerste beeldmateriaal, in de vorm van een teaservideo. De video gaat eigenlijk vooral over de N Vision 74 en RN22e, maar als je heel goed kijkt is de Ioniq 5 N ook te zien.

Aangezien de auto nog gecamoufleerd is worden we nog niet heel veel wijzer, maar we zien al wel iets. De voorbumper is in ieder geval een stuk agressiever, met grote luchtinlaten en ‘vinnen’ aan weerszijden. Er zijn best wat overeenkomsten te zien met de voorbumper van de R22e (zie boven).

In de video kunnen we ook nog een glimp van de zijkant opvangen. Hier zien we alvast welke velgen de Ioniq 5 N gaat krijgen. Ook zien we voor de achterwielen weer een vin. Hyundai lijkt dus best wat aandacht te hebben besteed aan de aerodynamica.

Qua uiterlijk belooft de Ioniq 5 N in ieder geval geen laffe uitvoering te worden. De prestaties zullen waarschijnlijk ook niet kinderachtig zijn. We gaan ervanuit dat de Ioniq 5 N dezelfde aandrijflijn krijgt als de EV6 GT. Daarmee kun je rekenen op 585 pk en 740 Nm koppel.

De Hyundai Ioniq 5 N maakt volgend jaar zijn opwachting, al zegt dat nog niet heel veel. Dat kan over vier weken zijn, maar ook over een jaar. Of ergens ertussen in. Wat we wel weten: de Ioniq 5 N staat in ieder geval op ons lijstje met auto’s waar we naar uitkijken.