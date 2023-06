Ook nieuwe koplampen voor Model X voor hele wereld

Met de nieuwe koplampen zal de Model X nog wel eventjes in productie blijven.

We hebben het er eigenlijk veel te weinig over: de Tesla Model X. Dit model is nu alweer sinds 2015 op de markt en in Nederland kun je ‘m sinds 2016 kopen. De grote MPV met ‘Falcon-doors’ blijft alsnog een opvallende verschijning.

De Model X kreeg onlangs nog een opfrisbeurt om er nog even tijdje tegenaan te kunnen. De meeste wijzigingen zijn identiek aan die van de Model S. Dus betere accupakketen, strakker interieur, zo’n Yoke-stuurwiel n ook hier de mogelijkheid voor een bizar snelle Plaid-variant.

Nieuwe koplampen model X

De laatste update van de Model S in 2022 (andere bumper en koplampen) gingen voorbij aan de Model X. Dat is dan tot nu het geval! Dat meldt Nic cruz Patane via Twitter. Hij zag onlangs dat de eerste Model X’-en klaar stonden om verscheept te worden een andere set koplampen hadden.

Dit zijn nog de oude koplampen van de Model X

In dit geval gaat het om een serie Model X-en die bedoeld is voor Canada. De nieuwe koplampen zijn heel belangrijk voor Tesla, want het zijn de zogenaamde ‘global’ koplampen.

Dat houdt in dat ze met één lampencluster de auto wereldwijd kunnen leveren. Soms geldt er op een bepaalde markt een andere eis qua verlichting, waardoor de fabrikant modificaties moet aanbrengen. In dit geval kan alles softwarematig aangepast worden.

Niet zo ingrijpend als Project Highland

Dat is ook handig als je een Model X later gaat importeren. Of de Model X nu ook een gewijzigde achterbumper heeft – zoals dat bij de Model S het geval is – is niet bekend.

Deze update is aanzienlijk kleiner dan die voor de Model 3 gepland staat. Voor de facelift voor dat model hebben ze zelfs een naam ‘Project Highland‘. Die verwachten we aan het einde van het jaar. De nieuwe Model X koplampen zullen verschijnen op alle modellen die nu van de band rollen.

De Tesla Model X was in 2018 nog een grote hit in Nederland met bijna 3.000 verkochte exemplaren, dit jaar zijn er iets meer dan honderd op kenteken gezet. Dus een kleine verkoopimpuls is niet weg.

Via: Carbuzz